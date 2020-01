Zaldívar defiende norma que limita movilidad de afiliados entre multifondo, que se rechazó ayer en la Cámara

Laboral & Personas

Ministra del Trabajo sostuvo una reunión con la mesa multisectorial tripartita, convocada para abordar los desafíos en materia de empleo que enfrenta el país.

Tras sostener una segunda reunión con la mesa multisectorial tripartita, convocada para abordar los desafíos en materia de empleo que enfrenta el país, la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, se refirió al proyecto a la reforma de pensiones, que ayer fue aprobado por mayoría en la Sala de la Cámara de Diputados.

Una de las indicaciones de la iniciativa buscaba limitar la libertad de los afiliados para cambiarse de multifondo en el período de un año. El objetivo -ha dicho el Gobierno- era proteger a los trabajadores que están cotizando, para que estén en los fondos que realmente más les convienen y que los cambios que se hagan sean absolutamente pensados y meditados.

Y pese a que la indicación fue rechazada, la secretaria de Estado defendió la idea.

"Tenemos a algunas personas que están en un fondo que no les corresponde por edad, tenemos personas jóvenes que por ejemplo están en el fondo E, y que puede ser que se les haya olvidado o no se hayan dado cuenta cuando optaron por eso. Es necesario que las personas estén en el fondo que les corresponde, y también es importante considerar que los cambios cuando se hacen producto de sugerencias, que no son absolutamente bien pensadas pueden producir efectos muy negativos para el ahorro de las personas", dijo la ministra.

La razón de la polémica se dio porque ayer desde Felices y Forrados advirtieron que en el proyecto se aprobó el numeral 30 letra B, donde se eliminó la palabra libertad para cambiarse de fondos, y las AFP podrán cobrar por cambios de fondo.

Situación del empleo

Con respecto a la reunión en si, para evaluar la situación del empleo, Zaldívar sostuvo que fue un encuentro "muy útil porque estamos buscando espacios para poder conocer la opinión de distintos grupos y distintas entidades que nos permitan fortalecer el empleo en Chile".

Así, la secretaria de Estado pidió acelerar el trámite del proyecto que modifica el Seguro de Cesantía.

"Estamos con un proyecto en el Congreso que esperamos que se tramite con máxima celeridad durante el mes de marzo, que es un proyecto de ley que lo que busca es proteger el empleo, dando una alternativa para todos aquellos empleadores que están en una situación muy complicada, en vez de desvincular a los trabajadores puedan optar por una reducción de jornada y que estos trabajadores reciban una contraprestación por parte del seguro de cesantía", señaló.