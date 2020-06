Zaldívar espera que se declare inadmisible la extensión del posnatal, de lo contrario advierte que se recurrirá al TC de ser necesario

Laboral & Personas

Ministra del Trabajo hizo énfasis en que lo que se discutirá hoy no es si el proyecto es bueno o malo, sino que lo que está en juego es si los parlamentarios respetarán o no el juramento a la Constitución.

“Esperamos que todos los parlamentarios que han jurado respetar la Constitución la apliquen”, señaló este viernes, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, minutos antes de que se iniciará el proceso de constitución de la comisión mixta, instancia que deberá zanjar si el proyecto de ley iniciado por moción parlamentaria en medio de la crisis sanitaria que busca extender el posnatal es admisible o no.

“Aquí no se está hablando de si el proyecto es bueno o malo, es si vamos a avalar o no el que cada uno juegue con reglas diferentes”, señaló categórica en conversación con EmolTv.

La titular de la cartera de Trabajo argumentó, una vez más, que la iniciativa implica un gasto para el Fisco de al menos US$ 100 millones -si el posnatal se extendiera hasta fines junio- y de otros US$ 280 millones -si se hiciera hasta septiembre-, ello no da espacio para una eventual admisibilidad. A esto se suma el que el derecho maternal está dentro del ámbito de seguridad social, lo que también es de prerrogativa exclusiva del Presidente de la República.

“A uno le puede gustar o no la Constitución, y ese es otro debate, pero las reglas que tenemos son claras. Y la Constitución establece claramente que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República cualquier proyecto que implique gasto”, afirmó.

Respecto de la alternativa de acudir al Tribunal Constitucional (TC) aclaró que aún “estamos dentro de la constitucionalidad siguiendo el trámite de legislación” por lo que dicha opción no es una alternativa para el Gobierno hoy, hasta que la comisión mixta entregue un resultado.

“Esperamos que en la comisión mixta resuelva conforme a Derecho y a la Constitución”, señaló. Y advirtió que de no ser así “tendremos que usar todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición”.

Reiteró que lo que está en el debate no es “si la fórmula a través de la que llegamos a la gente es la mejor o hay otra distinta, sino que es si el proyecto es admisible o no es admisible según las reglas de la Constitución que hoy están vigentes”.

En lo particular sobre la propuesta del Ejecutivo para entregar la posibilidad, no sólo a los padres de lactantes acogidos al posnatal sino a que aquellos que tienen hijos menores de 6 años de acogerse al Seguro de Cesantía (SC), a través de Ley de Protección del Empleo (LPE), señaló que se optó por dicha fórmula para beneficiar a un universo mayor de padres que se enfrentan a la necesidad de cuidar a sus hijos en un contexto en que jardines, colegios y salas cunas están cerradas por las cuarentenas.

Respecto al uso del seguro de cesantía en el marco de la LPE aclaró que en el caso que luego sean despedidos, estos trabajadores podrán nuevamente hacer uso de éste seguro. Explicó que ello ya está definido, no obstante adelantó que se harán aclaraciones a la normativa para reforzar la idea de que el trabajador que fue suspendido laboralmente durante estos meses podrá posteriormente acceder a las prestaciones del CS en el caso de ser desvinculado.

Ante la posibilidad del retiro de los fondos de pensiones, señaló que es un debate prematuro en el contexto en que recién se están implementando las acciones del Gobierno para contener los ingresos y el empleo como lo son el Ingreso Familiar de Emergencia y la LPE.