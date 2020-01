Zaldívar plantea reescribir sistema de pensiones: “No se han cumplido las promesas”

Laboral & Personas

Pese a que el diputado socialista Marcelo Díaz le pidió en más de una ocasión ayer a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, que aceptara que el modelo previsional "ha fracasado", ella no cedió. Lo que sí logró, es que la secretaria de Estado admitiera la lentitud de las autoridades en abordar el problema de las bajas pensiones. "Creemos que el sistema debe reescribirse", declaró la autoridad ante las preguntas del parlamentario y agregó -a modo de autocrítica- que "nunca más podemos darnos la posibilidad de esperar 40 años antes de revisar los parámetros más significativos". La primera de una serie de intervenciones dejó a la exsubsecretaria de Previsión Social alabada por las tribunas y felicitada por parte del oficialismo, de donde la vieron como "ganadora". Desde la oposición, las críticas apuntaron a su escasa profundización en materia laboral, reclamándole su baja participación en el debate sobre un mayor salario mínimo.

Pensiones: "Nunca más podemos esperar 40 años para revisar el sistema"

Marcelo Díaz

Con cartel en mano, el diputado PS comenzó la interpelación con la siguiente premisa: "Una nota del año 2000 señalaba que los chilenos se jubilarían en 2020 con el 100% de su sueldo, ministra, y en las demandas sociales se señala que eso no ha sido tal. Ministra, ¿cuántos chilenos se han jubilado bajo esa promesa?".

Ministra Zaldívar:

"El sistema no fue capaz de cumplir su promesa. Esa promesa que se hizo no se ha cumplido y es esa la razón por la cual nosotros como Gobierno estamos decididos a reformar el sistema de pensiones (...) Por eso ahora, este Gobierno, la promesa que le queremos hacer al país, es que vamos a mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados. Nunca más podemos esperar 40 años para revisar el sistema. El modelo se creó el año 80 y ahora vemos los problemas", dijo Zaldívar, agregando que "todos sabíamos que era insuficiente".

¿Cuánto es una pensión digna?

La pregunta que no tuvo respuesta

Marcelo Díaz

"Ministra ¿cuánto es, en pesos, una pensión digna para un jubilado a su juicio? Una cifra que la gente entienda con claridad".

Ministra Zaldívar:

"La verdad es que un número no es la forma de determinar qué es la dignidad. Si yo tengo una persona con determinadas necesidades, no es lo mismo que una persona que tiene otro tipo de ingreso. Sin poder contestar cuánto es una pensión digna, puedo contestar que como Gobierno hemos trabajado para que no haya ningún adulto mayor bajo la línea de la pobreza. Tenemos que buscar un sistema que progresivamente vaya aumentando las pensiones. Dije que este sistema no estaba pagando buenas pensiones, lo estoy reconociendo, es por eso que es fundamental trabajar para pagar mejores pensiones".

Propiedad de los fondos:

"La plata es de los trabajadores"

Marcelo Díaz

"Ministra, ¿no es contradictorio que se diga tan permanentemente que el ahorro le pertenece a los trabajadores, pero que un fallo del Tribunal Constitucional diga todo lo contrario? Le pregunto, ¿son de los trabajadores o no?

Ministra Zaldívar:

"La plata es del trabajador. Si el trabajador fallece, se constituyen pensiones de sobrevivencia; y si no, es herencia completa. Nosotros hemos estado hablando sobre los escasos recursos para pagar pensiones y cómo aumentar ese ahorro, retirar parte de los ahorros implica disminuir las pensiones y creo que no es el objetivo de ninguno de los que está acá (en la Sala) pagar más malas pensiones, todos queremos mejorarlas. Por lo tanto, plantear la posibilidad de retirar fondos implica en la práctica bajar pensiones", afirmó.

Remuneraciones: "Las familias ganan muy poco"

Marcelo Díaz

"¿Qué propone su Gobierno en esta materia para mejorar las remuneraciones de los trabajadores?"

Ministra Zaldívar:

"Las familias ganan muy poco, la posibilidad de que puedan cubrir la totalidad de sus necesidades es muy baja, y es por eso que muchas de ellas están absolutamente endeudadas. (...) el tema de cómo mejorar los ingresos se está tramitando en un proyecto muy concreto que lo que persigue es garantizar un ingreso mínimo, que busca a través de una subvención estatal complementar los ingresos de los trabajadores, los más bajos del país. Este proyecto ya fue aprobado por la Cámara, está en el Senado y esperamos que se pueda aprobar lo antes posible", manifestó la titular de Trabajo.

40 horas: "Es importante analizar los resultados de la mesa técnica"

Marcelo Díaz

"La comisión de trabajo del Senado la próxima semana vota 40 horas. El anterior ministro del Trabajo dijo que irían al TC. ¿Usted mantiene esta posición?", preguntó Díaz.

Ministra Zaldívar:

"Creemos que es importante que nos juntemos y analicemos los resultados de la mesa técnica, en la cual había representantes de distintas sensibilidades políticas (...) este informe de la mesa técnica plantea dos temas: en primer lugar, dice que es necesario que haya gradualidad para todos. Esto es muy importante, que exista gradualidad para que realmente signifique una mejora en la calidad de vida en los trabajadores. Lo segundo, es que es necesario que haya adaptabilidad y que no sea una norma rígida, que realmente pueda reflejar las necesidades de las personas".