Zaldívar y dictamen DT: “Queremos que las empresas que puedan, sigan pagando”

Laboral & Personas

Declaraciones de la secretaria de Estado se dieron en medio de la tramitación del proyecto de protección de empleo.

Disposición a limitar el marco de aplicación del polémico dictamen que emitió hace unos días la Dirección del Trabajo (DT), mostró ayer la titular de la cartera, María José Zaldívar, al ser consultada por los parlamentarios sobre el tema.

En el marco de la discusión del proyecto de protección del empleo en comisión mixta -una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria-, el senador socialista Álvaro Elizalde criticó que el servicio eximiera a los empleadores de pagar salarios a quienes no concurran a sus trabajos producto de la cuarentena.

Ante ello, la ministra dijo que toman “absolutamente el punto respecto del dictamen de la Dirección del Trabajo en el sentido de aclarar, rectificar, precisar todo lo que dice relación con el caso concreto”.

Y, al mismo tiempo, recalcó que la aplicación de la norma depende del caso en particular.

La secretaria de Estado agregó que “no puede ser que alguien que está recibiendo ingresos no esté pagando las remuneraciones, no puede ser -si se ha llegado a un acuerdo con los trabajadores- que no se esté respetando y, por tanto, vamos hacer las correcciones del caso en ese sentido”.

Enseguida, la secretaria de Estado agregó que “justamente lo que nosotros queremos ante todo es que las empresas que puedan pagar, sigan pagando”.

A juicio de la titular de Trabajo, la aplicación del dictamen depende de la situación en particular a la que se aluda, y la intención es que aquellas firmas que sí pueden atender el ítem de los salarios, no se escuden en el dictamen de la Dirección del Trabajo.

La semana pasada el referido texto generó una batahola en el mundo político y entre los representantes de los trabajadores, por cuanto se asumió que dejaba el espacio para que las empresas se liberarán del pago de las remuneraciones de la dotación respectiva en función del escenario de fuerza mayor que establece una cuarentena o el toque de queda.

La titular (s) de la DT, Camila Jordan, salió a precisar las interpretaciones que se hicieron del dictamen y explicó que se trata de una jurisprudencia utilizada en otros momentos.

Cambios al proyecto de protección de empleo

Las declaraciones de Zaldívar se dieron en medio de la discusión en la comisión mixta del proyecto de protección del empleo, el cual busca amortiguar el impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral, principalmente en los ingresos de los trabajadores.

La propuesta tuvo una intensa jornada legislativa, ya que por varias horas la iniciativa fue discutida al interior de la instancia, la cual dejó sin efecto varios de los cambios realizados por la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Al cierre de esta edición, el Gobierno se encontraba debatiendo indicaciones a la norma para conseguir el apoyo de los palamentarios que integran la comisión.

Piñera se reúne con CPC y lanzan mesa

de coordinación público-privada por Covid-19

Cerca de una hora se extendió ayer la reunión que sostuvieron en La Moneda el presidente Sebastián Piñera y el nuevo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil.

En la oportunidad, se lanzó oficialmente la mesa de coordinación público-privada por Covid-19, instancia en que participan representantes del Estado y diversos gremios para enfrentar la emergencia.

La instancia tendrá tres objetivos: recibir inquietudes y entregar lineamientos; recibir las ofertas de colaboración del sector privado de manera centralizada; y coordinar los esfuerzos ministeriales para enfrentar la crisis COVID-19.

La mesa la presidirá el ministro de Economía, Lucas Palacios, y participarán desde el sector privado el mismo Sutil, junto a Bernardo Larraín (Sofofa), Diego Hernández (Sonami), José Manuel Mena (ABIF), Ricardo Ariztía (SNA), Patricio Donoso (Construcción), Manuel Melero (CNC), Peter Hill (CCS), Joaquín Villarino (Consejo Minero), Alejandra Mustakis (Asech), Juan Pablo Swett (Multigremial Emprendedores), Germán Dastres (Conapyme) y Ricardo Margulis (Fedetur).