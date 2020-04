Zaldívar y Ley de Protección de Empleo: “Establece derechos y obligaciones que son transitorios”

Laboral & Personas

Secretaria de Estado precisa que el máximo serán diez meses. Y dice que están trabajando en medidas a favor de independientes.

No han sido meses sencillos para María José Zaldívar, desde octubre ministra del Trabajo. Al ya complejo escenario existente en el país debido al conflicto social, se sumó el brote de Covid-19, situación que generó mayor presión.

“Ha sido un período desafiante en lo personal, profesional y en lo familiar”, sincera, agregando que la gran carga de trabajo en este tiempo ha implicado renunciar a determinadas cosas. “He tratado, en la medida de lo posible, de reservar espacios que son exclusivamente familiares como son los fines de semana. Pero el tiempo no alcanza. Hay gente que me da mucha pena haber dejado de ver”, comenta.

Por ello, destaca la relevancia que ha tenido el respaldo de las personas con las que trabaja.

-Ya es ley el proyecto de protección de los empleos y la Dirección del Trabajo deberá emitir un nuevo dictamen. ¿Queda nulo el anterior pronunciamiento?

- El dictamen de la DT lo que hace es interpretar la normativa que existe. Ahora, teniendo una ley con otras implicancias y que regula otras materias, la DT debe emitir un dictamen que recoja esta nueva legislación, que es transitoria. Esto es muy importante, esta es una ley que tiene un periodo máximo de vigencia de diez meses, seis meses para lo que es el coronavirus puntual; y diez meses para pactar reducción temporal de la jornada por encontrarse el empleador en alguna de las situaciones descritas en la norma. Entonces, es un proyecto de ley bien acotado en el tiempo y que establece derechos y obligaciones que son transitorios.

- Terminada la vigencia de la ley, ¿el otro dictamen se mantiene?

- Esta nueva ley es una norma transitoria y, por lo tanto, tendrá efectos transitorios y lo que se resuelva en ella no va a poder ser replicado en otras circunstancias. Por ejemplo, hay una norma que es absolutamente transitoria, porque permite que los empleadores puedan hacer que sus trabajadores asuman roles distintos de los que su contrato establece. Esa es una norma que es absolutamente extraordinaria y se aplica solo en un contexto de este tipo de crisis. Por lo tanto, es muy difícil que un dictamen de una ley, que es absolutamente transitoria, no se entienda de esta manera.

Aquí hay que tener presente que el dictamen de la DT no innovó respecto de su doctrina, tanto sobre la causal caso fortuito como causal de despido, porque siempre se ha señalado que es una causal que debe ser vista ante los tribunales de justicia y en el caso a caso; así como la de causal de fuerza mayor o caso fortuito respecto de las obligaciones de las partes. Ahora, lo que tiene que hacer la DT es recoger esta nueva ley para hacerla operativa, pero hay que entender que también estamos frente a una enorme casuística y, por lo tanto, estamos en una situación en la que el caso a caso va a ser súper relevante.

- ¿Por qué se elaboró una norma transitoria y no una que pueda aplicarse cada vez que ocurra algo así? De lo contrario, se sigue reaccionando en el momento...

- Necesitábamos para este caso una legislación muy rápida, que diera respuesta en el menor tiempo posible, porque la situación de suspensión de los lugares de trabajo y la suspensión de los ingresos por parte de los empleadores, era algo inminente. Por lo tanto, debíamos tener una respuesta que permitiera la continuidad de un ingreso de los trabajadores.

- Firmó un compromiso con los senadores de oposición para buscar soluciones para los trabajadores independientes. ¿En qué está eso?

- Estamos trabajando. Así como tuvimos que sacar una ley muy rápido para dar protección a los ingresos de los trabajadores dependientes -tramitación que fue de poco más de una semana-, con la misma celeridad estamos trabajando en encontrar un mecanismo para este grupo y buscar también fuentes de financiamiento.

- ¿Se tiene estimaciones de cuántas empresas podrían acceder a los beneficios ?

- No, porque esto va a ser algo bastante dinámico. Las empresas que podrían hacer uso de estos beneficios son, en primer lugar, todas las que están dentro de la cuarentena o dentro de los cordones sanitarios; y en la medida que esto vaya evolucionando, puede ser distinto. Además, tenemos determinadas actividades productivas que queremos que sigan funcionando y ellas podrían acogerse a la reducción.

- Latam acordó con sus trabajadores aplicar una reducción de su salario en un 50% ¿Esos trabajadores podrían acceder a los beneficios de esta nueva norma?

- No me quiero ir al caso puntual de esa empresa, porque no conozco exactamente en qué consiste esa reducción. Pero lo que plantea esta norma es que uno puede acogerse salvo que haya pactado algo distinto, que sea más beneficioso para el trabajador mientras se encuentre vigente.

Por ejemplo, una empresa que ya pactó trabajo a distancia con sus trabajadores y ese trabajo se puede hacer así, no tiene ningún sentido que busque la suspensión o la reducción, porque se está haciendo de esa manera y ya hay un acuerdo con las partes.

Una empresa que está teniendo los mismos ingresos o, incluso, superiores, tampoco tendría sentido, porque no se está viendo afectada por esta contingencia y, por eso, es el caso a caso el que tiene que entrar a determinar. Y, en caso contrario, independiente de lo que se haya resuelto, se puede acoger a esta normativa.

- Se vienen tiempos complejos, lo ha dicho el mandatario. ¿Se pone en el escenario de que veamos, por ejemplo, una tasa de desempleo mayor a un 10%?

- Desde octubre, estamos oyendo a algunas personas que dicen que vamos a llegar a una tasa de desempleo superior a dos dígitos. El Presidente Sebastián Piñera lo que nos ha solicitado es hacer todo lo posible por evitar que esto ocurra, porque tenemos que garantizarle la calidad de vida a todos los chilenos y sus ingresos.

La situación de ahora es mucho más preocupante que la que teníamos antes de la crisis. Pero esta crisis va a pasar, va a ser muy dura, pero luego viene una segunda etapa, que es una etapa de reconstrucción y de refortalecimiento y, por eso, estas medidas, porque necesitamos que la máquina siga funcionando.