Acuerdo por un plan de emergencia entre gobierno y oposición se tomó foro de la OCDE

Macro

Mientras Álvaro Pereira (OCDE) advirtió que puede ser necesario más apoyo a trabajadores informales, Raphael Bergoeing destacó que el sector privado será fundamental para reactivar la economía.

El panorama que proyecta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tanto para Chile como para el mundo este año, es sombrío. En su informe de Perspectivas Económicas publicado hoy, el foro reveló que prevé un desplome de 5,6% para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional este año si la pandemia sigue su curso actual, pero una contracción de 7,1% en el caso de que haya un segundo brote antes de fin de año.

El director del Departamento de Economía de la OCDE, Álvaro Pereira, señaló que el Covid-19 corresponde a la "peor crisis sanitaria y económica al menos desde la Segunda Guerra Mundial".

Pereira participó en el seminario "El camino a la recuperación", organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y en el que compartió con el presidente de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), Raphael Bergoeing; el embajador de Chile ante la OCDE, Felipe Morandé; y el director del CEP, Leonidas Montes.

Bergoeing advirtió el escenario para la economía chilena que "va a ser bastante peor que lo que pensábamos hace solo ocho semanas".

En cuanto al informe de la OCDE, el también académico académico de la Universidad Diego Portales (UDP) señaló que la caída de la inversión de 15% que proyecta la entidad si hay un rebrote "puede ser bastante peor", considerando que en la crisis financiera la inversión cayó alrededor de 18% con una contracción del PIB de 1%, mientras que en 1999, en la crisis asiática, con una contracción similar del Producto, la formación bruta de capital fijo se desplomó más de 20% en algunos trimestres.

"Me preocupa que lo que vemos en el futuro, potenciado, lamentablemente, por el problema que ya veníamos arrastrando nosotros desde octubre, es una caída bastante mayor en la inversión", aseguró.

Pereira, en tanto, advirtió que "la recuperación será lenta y con efectos duraderos", y agregó que "al final de 2021 la economía todavía no estará en la misma posición que estaba en 2019".

Recomendaciones para la recuperación

Ambos expertos coincidieron en la importancia de los acuerdos políticos para la recuperación. El representante de la OCDE afirmó que "sería una buena señal que ustedes alcanzaran ese consenso. La gente puede tener distintas políticas en el futuro, pero para ayudar a las PYME, a los más vulnerables, a los jóvenes, que van a ser de los más afectados".

Bergoeing, en tanto, dijo que "el acuerdo que estaría alcanzando el gobierno con el mundo político y un grupo transversal de economistas permite ver algo de luz al final del túnel".

Además, Pereira señaló que "sabemos que hay conversaciones entre el gobierno y los partidos para que pueda haber aún más ayuda. Pensamos que es importante continuar, reforzar el sistema sanitario y recursos adicionales para respaldar a los más vulnerables. Proyectamos que dentro de 3 a 5 meses, cuando los efectos de la pandemia sean más grandes, puede haber insolvencia, por lo que es muy importante respaldar a las empresas chilenas".

Y aunque destacó que el gobierno y el Banco Central ya han aplicado políticas para ayudar a los trabajadores informales y que el crédito fluya en la economía, advirtió que es posible que en el futuro sean necesarias más acciones en esa línea y para mantener la liquidez de las empresas.

Según Pereira, Chile puede volver a crecer a un ritmo de 3% a 4%, pero para eso "en la fase de recuperación tiene que haber reformas".

"Modernizar aún más el sistema fiscal, el sistema de pensiones, por el diálogo que ha avanzado con la crisis social, y Chile todavía no es muy amigo de la inversión. La burocracia es demasiado grande, no importa si es de izquierda o de derecha, no es buena para la inversión y ni para el empleo", dijo.

Además, el economista recomendó que "parte de la recuperación y del crecimiento económico que Chile puede tener en los próximos años es exactamente invirtiendo en infraestructura digital y también logística, que es fundamental para disminuir las desigualdades del país".

Bergoeing, en tanto, aseguró que "tenemos que avanzar hacia un confinamiento inteligente que permita la potenciar la recuperación, porque claramente el regreso va a ser en paralelo. Si bien hayamos contenido la expansión de la pandemia, nadie espera que sea completamente eliminada durante los próximos 12 meses y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de recuperarnos. Si no, los problemas económicos van a matar y van a matar por hambre".

Para financiar dicha recuperación, a su juicio "se va a requerir bastante más dinero fiscal que el que hoy hemos comprometido". Y además, explicó que la misma va a depender fundamentalmente de lo que ocurra en el sector privado, en el que trabajan más de 7 millones de personas. "La recuperación depende del sector privado en términos de empleo, inversión y eficiencia", dijo.

Cuando comience el proceso de recuperación, destacó que los subsidios a la contratación son una "herramienta muy potente" para impulsar el empleo, y destacó también la importancia de plantear incentivos a la inversión.

Además, Bergoeing puntualizó que "Chile había superado de alguna manera el problema macro. Lamentablemente a fines del año pasado aparecieron una serie de desafíos en el país que cuestionan eso. Hay que recuperar la estabilidad macro, hay que volver a generar una confianza agregada que permita empezar a pensarse a largo plazo para generar las condiciones que permitan hacer ruido a nivel micro: innovar, arriesgarse, etc".

Un acuerdo entre el mundo político, según el experto, puede ayudar a recuperar "un pedacito de esa estabilidad macro que nos habíamos ganado durante varias décadas y vamos a generar un camino un poquito más fácil de transcurrir".

Chile en la OCDE

Desde París, el embajador Morandé comentó que si bien "la coyuntura actual no da para celebraciones", destacó que "la OCDE nos sirve más que nunca como país", dado el contexto actual generado por la pandemia.

"Los efectos del Covid no son solamente los efectos sobre la economía, sino también los efectos que se vislumbran hacia adelante, porque muchos señalan que el mundo y la economía del mundo no van a ser los mismos cuando esta pandemia sea superada", explicó, agregando que "ser parte de la OCDE es una cuestión fundamental".

En cuanto a las acciones que está realizando Chile actualmente, señaló que los esfuerzos actuales servirán "no solamente para salir de los efectos de esta pandemia sino para retomar una ruta un poco más positiva y más optimista de que podemos lograr grandes metas", para lo que considera que el apoyo que puede brindar el organismo multilateral es fundamental.

"Estamos hoy día conmemorando nuestro décimo aniversario (desde que Chile ingresó a la OCDE) y es un motivo para estar tranquilos y orgullosos de que podemos aprovechar esta instancia", concluyó.