Agricultores plantean preocupación al Banco Central por volatilidad del dólar

Macro

Ariztía señaló que busca señales claras y oportunas de las autoridades para minimizar el impacto de la débil divisa.

El sector agrícola no se quiso quedar fuera del panorama económico que se ha consolidado en las últimas semanas, y no es para menos: es uno de los rubros que más se ha visto afectado por la baja del dólar, ya que los envíos del sector al exterior pierden valor debido a la devaluación de la divisa norteamericana.

Es por eso que ayer el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, se reunió con el titular del Banco Central, Mario Marcel, para poner sobre la mesa sus preocupaciones en caso de que persista la caída del dólar y el riesgo que eso significa para los productores, exportadores y sustituidores de importaciones.

Ariztía fue enfático en señalar que no buscan ayuda proveniente del sector público. “No hemos venido a pedir nada en especial, sino que a transmitir la preocupación de que el Banco Central tenga en mente que hay un sector de la economía que está sufriendo un efecto no menor como consecuencia de la volatilidad cambiaria”.

El líder del agro también planteó que, según análisis realizados por el Departamento de Estudios del gremio, se aprecia que variaciones de un 8% en el tipo de cambio representa en empresas del sector una caída de los márgenes brutos que oscila entre el 15% y el 35%.

“Esta situación es compleja. En especial, para la actividad frutícola, que ejecuta normalmente sus actividades durante la segunda mitad del año y recibe sus ingresos -en dólares- durante la primera mitad del siguiente año. Este desfase genera incertidumbre y enormes descalces”, explicó.

La uva de mesa y los arándanos son ejemplo de los rubros que más se han visto afectados por el dólar, ya que aquí es donde se utiliza mayor mano de obra. Hoy en día, el sector frutícola lidera la generación de empleos, pero el problema, explica Ariztía, viene cuando los sueldos no tienen la variación del tipo de cambio, y al bajar, se necesitan aún más dólares para pagarlos.

La reformulación no solo tiene que provenir de fuentes externas, sino que también de innovaciones internas. Para esto, el líder del gremio fue enfático en plantear que se debe mejorar la productividad “como sea”. Esto implica, por un lado, reducir costos y por el otro, sacar provecho de una complicada situación. Es decir, aprovechar la baja del dólar y comprar maquinaria y tecnología para poder seguir avanzando en el desarrollo de su sector.

Respecto a un precio ideal del dólar para la actividad agrícola, el dirigente manifestó que no es posible tener una cifra óptima. “Esperamos que (el dólar) no siga cayendo, pero igual depende de otros factores externos. En lo cual nosotros no tenemos ninguna posibilidad de influir”.

Doing Business

Consultado por el tema del escándalo con el Banco Mundial y cómo este pudo haber influido en la inversión del sector, Ariztía, declaró que “no es un tema relevante para tomar decisiones inmediatas, dentro de los múltiples análisis que hacen por muchos meses y quizás años, los inversionistas que vienen, como para haberse visto influidos por un informe que todavía no hay claridad de su veracidad. Por lo tanto, no creo que tenga un efecto ni ahora, ni a mediano plazo.”

Divisa se hunde a nivel global y en Chile llega a mínimo de más de dos años

Las monedas alrededor del mundo se fortalecen y los commodities suben su valor. Parece ser un auspicioso inicio de semana para todos. Menos para el dólar.

Descendiendo por cuarta jornada consecutiva en un 0,61%, el Dollar Index llegó ayer a un puntaje de 90,42 puntos. De las 150 divisas a las cuales Bloomberg mide su paridad frente al dólar, solo 26 se deprecian ante la divisa estadounidense. El resto o se mantiene sin cambios o se aprecian.

Ejemplos de este masivo deterioro que ha experimentado la moneda norteamericana se ven reflejados en las notables cifras obtenidas por divisas como el euro y la libra esterlina.

Frente a la moneda comunitaria, el dólar se transa en su nivel más bajo en tres años y ante la libra esterlina en un mínimo de 19 meses.

En lo que va del año, el indicador encargado de medir la paridad del billete verde ha perdido un 1,84%.

El retroceso de la moneda norteamericana permitió que los commodities -entre ellos el cobreaumentasen su valor.

Y es ahí cuando llegamos a Chile. Abriendo la jornada de ayer en $ 599,50, parecia que el dólar había roto la barrera de los $ 600. Sin embargo la divisa logró sobreponerse y bajar tan solo 70 centavos, cerrando el lunes en $ 602,70.

Dicho valor es el más bajo desde el 18 de mayo de 2015.

"Estamos prácticamente en línea con las monedas a nivel global, a excepción de la lira turca", comenta desde EuroAmerica la analista Martina Ogaz.

Y es que la moneda de Turquía ha sido, quizás más que el propio dólar, la más afectada, retrocediendo más de 1,38% en su paridad frente a la moneda norteamericana.

Desde EuroAmerica, Ogaz espera que el dólar siga bajando:

"Nosotros igual esperamos que (el dólar) caiga un poco más, hasta los $ 592, $ 590 y que luego repunte por un reajuste en el precio del cobre y en el Dollar Index que está muy muy bajo, ya que sus niveles actuales no interiorizan los fundamentos", argumenta la analista.