Alejandro Micco exsubsecretario de hacienda: “No es responsable decir que todo se financia con las holguras fiscales”

Macro

Académico de la UCH cree que se puede avanzar en eliminar beneficios tributarios, a la par de dar más atribuciones al SII para combatir la evasión y elusión.

Alejandro Micco ha seguido muy de cerca el debate tributario que volvió a reactivarse en los últimos días, en medio del alza del precio del cobre y el financiamiento del Pilar Solidario de pensiones con ajustes a exenciones y regímenes especiales.

En este último punto, el exsubsecretario de Hacienda y académico de la U. de Chile lamenta que el presidente Sebastián Piñera anunciara inicialmente que el proyecto se solventaría con ajustes tributarios, pero que no volviera a mencionarlo en su cadena nacional hace una semana.

- Usted participó en el grupo de 16 economistas que analizó las exenciones. ¿Cuán urgente es avanzar en ese debate?

- El tema tributario hay que mirarlo en base a tiempos. Hoy, el punto clave es la recuperación del empleo. ¿Quiere decir esto que no se puede hacer nada en el corto plazo sobre impuestos? Creo que no. Hay algunas medidas que no tienen impacto económico y que pueden permitir aumentar la recaudación en el corto plazo.

El candidato número uno es darle más instrumentos al SII para evitar la elusión y la evasión, lo que a su vez aumenta la recaudación. Es importante continuar con lo hecho el 2014 con la Norma General Antielusión, pero darle más atribuciones al SII, como que pueda acceder a los saldos de las cuentas corrientes de Chile, y crear una figura de denunciante anónimo que identifique evasiones y elusiones, que no genera costo fiscal y que tiene una efectividad enorme a nivel mundial.

- ¿Qué exenciones hay que mirar con detalle?

- Hay una serie de temas de regulación de los fondos de inversión y de los fondos mutuos que en la comisión casi hubo unanimidad de que había que mejorar. La renta presunta también es un tema, pero es importante hacerlo con una transición razonable.

También hay algunos beneficios del DFL2 y de herencias que son indignantes, como que uno pueda regalarle a su hijo un departamento DFL2 sin pagar impuesto a la herencia. Esos temas se pueden tratar en el corto plazo, no tienen ningún impacto económico y muestran a la ciudadanía que estamos teniendo un sistema tributario más justo y más progresivo.

- ¿Y en el largo plazo?

- Hay algunos temas de largo plazo que podrían tener efectos en actividad, por lo que más bien hay que conversarlos cuando tengamos un nivel de empleo recuperado, yo separaría la discusión. Pero hay motivos para partir ya.

- El Presidente anunció que el alza del Pilar Solidario se financiaría con exenciones, pero el ministro y el director de Dipres dijeron que no era necesario en el corto plazo, que la reforma previsional está financiada.

- El Presidente dijo que esta segunda parte de la reforma de pensiones costaría US$ 1.300 millones en régimen, eso no es poco. Las dos reformas de pensiones de este gobierno implican un aumento de US$ 4.500 millones. Esto es 1,8% del PIB.

No es responsable decir que todo se financiara con las holguras fiscales de un mayor crecimiento.Este puede tardar mas de lo esperado y no dar los frutos en las cuentas fiscales que se espera. Es cosa de ver el Imacec de enero.

Existe incertidumbre sobre el crecimiento futuro y, por ende, si habrá holguras fiscales. Es importante ver de dónde se sacan esos recursos. Eché de menos que no se hablara del tema de las exenciones en la cadena presidencial.

- Rodrigo Valdés habló de un financiamiento “imprudente”.

- Estamos rompiendo la regla de que los gastos permanentes se deben financiar con mayores ingresos permanentes. Esto es inquietante si estamos hablando de 1,8 puntos del PIB.

Espero que se mantenga lo planteado inicialmente por el Presidente por cadena nacional de que el mayor gasto fiscal en pensiones va a venir de políticas que aumenten los ingresos vía eliminación de exenciones.

Lo importante de todas maneras en pensiones es ponerle un calendario para aumentar el ahorro, porque las pensiones no van a subir si no ahorramos más. También destaco el aumento de la cobertura del Pilar Solidario.

Impuestos mineros

- ¿Se deben discutir mayores impuestos a la minería?

- Es el momento de ver si la minería está pagando lo que corresponde a nuestro nivel de desarrollo y lo que corresponde a un sector extractivo de recursos naturales. Es ineludible y bueno tener una conversación sobre el tema.

Obviamente, uno tiene que tener claridad que una discusión tributaria en un sector tan importante como la minería genera ruido. Por lo tanto, esta discusión debe hacerse tomando conciencia de que estamos hablando del principal sector económico en términos de exportaciones.

Lo clave para partir esta discusión de forma seria es tener un piso común, tener claridad de cuánto ha sido la contribución tributaria de la minería en el pasado y cuánto es conceptualmente la contribución actual con los nuevos impuestos que se han puesto sobre la mesa.