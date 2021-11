Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda: “Para seguir creciendo, hay que terminar con la cultura del populismo y los retiros”

Macro

La autoridad señala que harán todo lo posible para que el cuarto rescate no avance. También toma distancia de las propuestas tributarias de Boric y Kast.

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, relata que hoy la cartera está en una tercera etapa, la que define como "de cierre de nuestra gestión".

Luego de la primera fase de respuesta a la emergencia sanitaria para salir "lo más rápido posible" de la crisis económica y social; y una segunda de "normalización fiscal", con la inminente aprobación a ley del Presupuesto 2022, el psicólogo organizacional explica que el ministerio se enfocará en los próximos meses en una agenda legislativa "desafiante". La idea es avanzar en la ley de gobiernos corporativos para las empresas estatales, la reforma a la ADP, ley Fintech, protección de datos personales y los proyectos de pensiones, tanto la ley corta como la reforma previsional.

Tras conocer la expansión sobre el 17% de la economía en el tercer trimestre, Weber recalca que los actores políticos deben enviar señales de certidumbre, ante la desaceleración que enfrentará la actividad en 2022. "Para ese crecimiento, las señales que se entregan al mercado desde el Congreso y el Ejecutivo son muy importantes. Por ejemplo, con los retiros, donde nos encontramos en una especie de esquizofrenia discursiva en que, por un lado tenemos discusiones muy pausadas y razonables, como en el Presupuesto, pero por otro discusiones completamente irracionales como ocurre con los retiros", critica.

- ¿Cuánto afectan las expectativas discusiones como esas?

- Esos visos de populismo definitivamente le hacen mal a las políticas pro crecimiento y pro inversión. Lo que quieren los inversionistas son certezas, estabilidad y responsabilidad. Y, por cierto, otras señales importantes para el crecimiento son los énfasis de quienes asuman el gobierno. Para seguir creciendo hay que terminar con la cultura del populismo y los retiros.

- ¿Cómo ve las propuestas tributarias de algunas candidaturas?

- El candidato del Partido Comunista y del Frente Amplio plantea una gran reforma, en torno a los 8 puntos del PIB. La reforma que hizo la expresidenta Bachelet fue de 3 puntos del PIB, de los cuales se recaudaron 1,6 puntos.

Entonces, aquellos que creen que solo subiendo impuestos vamos a recaudar más para implementar mejores políticas sociales, la verdad es que eso no es así. Esto no es lineal, es un sistema complejo que tiene muchas más variables y no es posible pensar en tener mejores políticas sociales, en implementar una red de protección social como la que hemos ejecutado este año pero en el largo plazo si no es con un crecimiento sostenible e inclusivo.

- ¿Y ve factible bajar el IVA y el impuesto corporativo, como propone Kast?

- Hay que mirar con mucha responsabilidad la carga tributaria de Chile, que hoy es razonable.

Cuando uno mira los ingresos de la nación, cerca del 25% son cobre y 75% por impuestos. De esos tributos, la mitad es IVA y hay que ser muy cuidadoso al mirarlo, porque son ingresos muy significativos. Y esto puede jugar en ambas direcciones: no necesariamente por subir impuestos de forma significativa voy a recaudar más; ni tampoco por bajarlos de manera significativa, voy a generar un mayor crecimiento.

Nuestra mirada, siempre desde una perspectiva técnica, es a verlo con cuidado, a ponderar todas las variables y que cualquier modificación de estas características sea progresiva y muy informada a todos los actores.

Pensiones a la vista

- ¿De qué manera buscarán avanzar en pensiones, considerando el poco espacio antes del cambio de gobierno?

- Una vez terminado el período electoral y ya teniendo certeza de lo que ocurrirá hacia adelante, es momento de poner la pelota contra el piso y volver a poner las prioridades en el centro. Tenemos dos proyectos: la ley larga y la ley corta. Confiamos en que terminado el período de elecciones vamos a poder avanzar (...).

Nos interesa que la ley corta se apruebe hoy día y el llamado que hacemos a los parlamentarios es a ponernos los lentes de la ciudadanía. Nosotros estamos abiertos a las dos discusiones, tanto de la ley corta como de la ley larga.

- ¿Cuál será la estrategia de cara a la mixta por cuarto retiro?

- Nuestra postura es una y muy clara: el cuarto retiro es malo en todas sus formas, porque significaría inyectar U$$ 16.000 millones en una economía en que las ayudas a las familias han sido tan masivas, con una inflación que duplica la meta del Banco Central y que no podemos sobrecalentarla con una inyección de recursos de esas características.

Por otro lado, un cuarto retiro significaría que los sectores más vulnerables no puedan retirar y empeoraría las pensiones de las mujeres en promedio un 37% y un 27% en los hombres.

Me parece profundamente regresivo e injusto y una señal nefasta para el mercado de capitales y para los inversionistas pensando en el largo plazo.

Nosotros vamos a seguir persuadiendo y mostrando los efectos adversos que tiene el cuarto retiro y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto no avance en una comisión mixta.