América Latina gasta 35% menos que el promedio mundial en respuesta al coronavirus

Macro

Universidades crearon un índice basado en medidas fiscales, monetarias y cambiarias. Reino Unido, Bahrein y Suecia lideran. Chile está en el puesto 51.

Los millonarios paquetes de estímulo aprobados por Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur para acotar el impacto del coronavirus suelen concentrar el protagonismo del mercado, pero ¿son efectivamente los países que han respondido de forma más robusta a la pandemia?

Para contestar esta pregunta, académicos de las universidades de Columbia, Sungkyunkwan de Corea del Sur y Eskişehir Osmangazi de Turquía, elaboraron el estudio “Respuestas de política económica a una pandemia: desarrollo del índice de estímulo económico Covid-19”, en el que construyeron un ránking que combinó las medidas fiscales, monetarias y de tipo de cambio que han tomado 168 naciones.

En su última actualización, realizada el 10 de mayo, el índice asignó a los países valores que van desde 4,9 en el mejor caso hasta -2,4 en el peor, siendo Reino Unido el que lidera en la reacción global a la pandemia y combinando los tres elementos.

De cerca le siguen Suecia y Bahréin, mientras que dentro de los primeros diez lugares el único latinoamericano es República Dominicana.

Entre los mejor evaluados por el ejercicio también destacan Finlandia, Francia y Canadá, entre otros.

Chile, en tanto, ocupa el puesto número 51 del total y cuarto a nivel regional, superado por Perú, Brasil y República Dominicana.

“Encontramos que los países difieren significativamente en sus políticas. En particular, las naciones avanzadas podrían adoptar políticas más expansivas que profundizarían aún más la división entre ellas y los países en desarrollo”, explicó Ceyhun Elgin, director del Programa de Master en Economía de la Universidad de Columbia y autor de la investigación.

Gasto fiscal

Pero al considerar solamente la variable del gasto fiscal, la lista se ordena de una forma completamente distinta. El estudio aclara que este ránking incluye los recursos adicionales al presupuesto aprobado por los países para este año y deja fuera reasignaciones dentro de los mismos erarios, por lo que pueden haber diferencias con otros ejercicios que analicen la respuesta fiscal.

Así, el país que más ha gastado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) es Japón, que ha destinado más de 21% de su PIB a hacer frente a la pandemia. De cerca lo siguen Luxemburgo y Bélgica, y también son parte de los mejor evaluados Austria, Estados Unidos y Singapur.

Hasta la fecha, el único país que coincide con los otros primeros diez lugares es Suecia.

Alemania o Corea del Sur, cuyos estímulos han sido destacados constantemente a nivel internacional, no figuran dentro de los top ten. El país europeo ocupa el lugar número 16 de la medición, habiendo destinado casi el 11% de su PIB, mientras que la economía asiática está en el puesto 82, con poco más del 2%.

El académico de Columbia explicó que al cierre de este ejercicio el gasto fiscal total era de aproximadamente US$ 7,2 billones (millones de millones), lo que implica que el gasto per cápita es alrededor de US$ 1.150 en países en los que el ítem es positivo.

Brasil, segundo en la región

El estudio deja en evidencia que ningún país latinoamericano se ubica dentro de los 20 primeros puestos, y Ceyhun explicó que el gasto promedio global es 3,7% del PIB, mientras que el latinoamericano es solamente 2,4%. “El valor promedio del índice es aproximadamente un 35% menor en las economías de América Latina y el Caribe”, acotó el economista.

Según este índice, la región es liderada por Perú, que ha destinado casi el 9% de su PIB a responder a la pandemia, y que a nivel global se encuentra en el puesto número 24.

Brasil se ubica en el segundo lugar de la región, pero en el número 32 en todo el mundo, y Paraguay ocupa el tercer puesto a nivel local, pero el número 40 a nivel global.

Chile, por su parte, está cuatro en la región según el índice y en el lugar número 45 del mundo, con un gasto del 5,5% de su PIB en la respuesta al coronavirus.

Más abajo, pero dentro de los mejor evaluados se encuentran Panamá, Argentina y Guatemala, mientras que México, Ecuador y Uruguay no están siquiera dentro de los primeros 100 del ránking.