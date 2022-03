Macro

Análisis de Cecilia Cifuentes también estima como "poco razonable" cálculo de holguras fiscales del gobierno anterior

Un informe elaborado por la directora del Centro de Estudios Financieros (CEF) de la U. de los Andes estima que los US$ 30.000 millones no son realistas y apunta a US$ 7.200 millones como cálculo más fidedigno.

Las autoridades salientes y entrantes de Hacienda y la Dipres se reunieron a fines de febrero.