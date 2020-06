Andrés Velasco y efectos de la pandemia: "Si no se cuida la economía hoy, probablemente habrá muertes mañana"

Macro

El exministro de Hacienda aseguró que no ve una dicotomía entre salvar vidas y mantener un cierto nivel de actividad económica. También advirtió de la gran cantidad de elecciones políticas en el país en 2021.

Nuevamente el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, entregó su visión respecto de cómo la propagación del coronavirus está impactando a Chile y sus perspectivas para el año que viene.

El decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, indicó que lo primero que hay que hacer "es bajarse del caballo de las grandes empresas", en referencia al debate que se ha generado no solo en Chile, sino también en el mundo, respecto al apoyo a las compañías en peligro de caer en la insolvencia.

"El mundo no tiene mucha experiencia con fenómenos de esta magnitud. Muchas de las cosas que han pasado, han resultado ser bastante impredecibles. Nadie tiene la certeza del daño y cuando no se tiene certeza, hay que ser doblemente cauteloso", precisó en un seminario web realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

En ese sentido, aseguró que hay que permitir que la economía se mantenga por un período prolongado en una semi hibernación. "Para que esto sea posible -en un país donde hay mucha gente humilde y con bajos ingresos- necesitamos programas de ayuda a las familias y a trabajadores informales, que sean grandes, oportunos y contundentes", recalcó.

Velasco destacó que Chile, en materia de medidas de apoyo a las familias y reactivación económica, ha hecho más que en muchos otros países de la región, pero advirtió que en la medida que la crisis se alarga, estos programas también deberán alargarse.

"Si los contagios no se controlan, toda la discusión de la apertura de la economía, es una discusión vana, porque en la medida en que los contagios estén descontrolados, no habrá apertura", puntualizó.

Según el exjefe de las finanzas públicas, esta apertura no será el regreso a la normalidad anterior, será algo muy distinto. "Habrán sectores enteros de la economía que tendrán que ser reestructurados. Esto requiere un grado de realismo y sentido de urgencia que hoy no veo patente en muchos actores políticos", indicó.

La preocupación por el panorama político

Tras ser consultado por la suerte de dicotomía que se ha discutido entre salvaguardar la economía versus la protección de la vida de las personas, el académico señaló que "la dicotomía no es entre vidas y economía, el dilema es entre vidas y vidas. Si no se cuida la economía hoy, probablemente habrá muertes mañana. Si no se maneja bien el sistema de salud, no sólo se morirá gente de Covid-19 sino de otras enfermedades. Estamos en una situación límite donde los riesgos a la vida vienen por muchos lados", aclaró.

Por último, Velasco manifestó que le preocupa mucho el panorama político para el próximo año, señalando que será un gran reto para el país. "Hay una combinación de la cual será muy difícil salir. Por un lado, populismo en el mundo y brotes populistas en Chile. También una clase política e instituciones de todo orden, tremendamente desprestigiadas. Además, un episodio de conmoción social y violencia que solo terminó porque llegó la pandemia. Un invierno que en materia de pobreza y cesantía será catastrófico", detalló.

"Y a esto se le agrega el hecho de que Chile tendrá ocho elecciones el próximo año. No lo digo en tono crítico, pero hay que estar conscientes de que hasta donde yo sé en la historia de la República de Chile, nunca hemos elegido constituyentes, concejales, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y presidentes, en los mismos dos meses. Por lo tanto, el desafío que se viene por delante será brutal, si lo hacemos bien nos puede ir muy bien, pero no será fácil", concluyó.