Arca fiscal en modo ajuste: gasto crecería 3,3% este año e ingresos menos de 2% en 2019

Macro

Hacienda prevé que la deuda pública alcance su nivel más alto en 24 años.

Continúan conociéndose nuevos antecedentes del proyecto de ley de Presupuestos 2019. El director de Presupuestos (Dipres), Rodrigo Cerda, expuso el Informe de Finanzas Públicas ante la comisión mixta y reveló los supuestos detrás de la expansión de 3,2% del erario el próximo año.

Ante diputados y senadores, el economista de la Universidad Católica informó que para 2019 los ingresos del sector público crecerán apenas 1,9% en relación al actual ejercicio, un fuerte freno en comparación al 9,6% que prevé para el actual ciclo.

En el detalle, los ingresos tributarios netos se expandirán 4,1% en relación a 2018, con un impacto negativo de la tributación de la minería privada –que caerá 6,6% en el período, prevé Dipres-, mientras Codelco anotará una merma de más de 21% en el ejercicio.

Las entradas por impuesto provenientes del resto de los contribuyentes mostrarán un aumento de 4,5% el próximo año.

Ante los parlamentarios, Cerda explicó que el menor crecimiento de los ingresos fiscales se explica por el sector minero, debido a que se anticipan para el próximo año mayores devoluciones de impuestos.

“Adicionalmente, proyectamos un leve aumento en los costos de Codelco y de la minería privada para el siguiente ejercicio”, fundamentó el titular de la Dipres.

Los ingresos por imposiciones en materia previsional crecerán un 2,6% en el período, mientras que el apartado “otros ingresos” mostrará una merma de un 10,8%.

Los ingresos netos por impuestos crecerán 4,1% en 2019, de la mano de impuesto a la renta que crece 3%, un 5,1% el IVA y 5,7% a productos específicos.

En este escenario, los ingresos del aparato estatal representarán el próximo año un 21,2% del PIB, mientras que el gasto un 22,9%, ambas cifras similares a lo registrado para el año vigente.

Presupuesto no tan estrecho

Una de las sorpresas que reveló el servicio dependiente del Ministerio de Hacienda durante la sesión, fue que el crecimiento del gasto público para el próximo año se comparará con un escenario donde ya se observó un claro ajuste.

En concreto, la cartera revisó a la baja su estimación de expansión del erario para 2018, situándolo en apenas un 3,3% desde el 4,5% que proyectaba en julio. Esto implica que el aumento del gasto propuesto para 2019 sería apenas una décima más bajo que el cierre estimado para el presente ejercicio.

Cerda explicó a los parlamentarios que la desaceleración viene de la mano de la aplicación de las medidas de austeridad que ha ejecutado el gobierno central, las que solo este año generarán ahorros proyectados superiores a los US$ 1.000 millones. También contempla ajustes por leyes especiales.

En la actualización del escenario para el ejercicio vigente, Cerda estimó que los ingresos públicos avanzarán 9,6% este año, de la mano de ingresos tributarios netos que se expandirán casi 10% y un importante aporte de la minería privada y de Codelco, cuyos aportes crecerán más de 60% en cada caso. Los ingresos productos de los gravámenes cobrados al resto de los contribuyentes crecerán un 7,5% este año.

La Araucanía lidera alza presupuestaria en regiones

Si bien todas las regiones experimentan alzas en sus fondos destinados para inversión como ya había anticipado el ministro de Hacienda, varias muestran una expansión por debajo del 2%. Estos son los casos de Los Ríos, Metropolitana y Maule (1%), Coquimbo (1,1%), Atacama (1,3%) y Ñuble (1,6%).

La zona que más verá aumentar sus fondos el próximo año será La Araucanía, con un 4,5% de avance. Más atrás le siguen O´Higgins y Los Lagos (ambos con incrementos de 3,7%), Aysén y Tarapacá (avance de 3,1% en cada caso) y Arica y Parinacota, con 3%. En términos de montos, la Metropolitana lidera con casi $ 120.000 millones aprobados para el período, seguido por la Novena Región con alrededor de $ 110.000 millones y Maule, con casi $ 80.000 millones.

Se buscará ahorro de costos en compras públicas

El proyecto de ley de Presupuestos incorporó un artículo para que a través de ChileCompra se centralicen las compras en el sector público para ciertos productos, con la idea de generar ahorros para las arcas fiscales.

El director de Presupuestos explicó que se busca reducir las diferencias de precios en las compras de bienes -como vehículos, celulares y licencias de software-, ya que hay una cierta dispersión en lo que cancelan los servicios del Estado por productos que tienen características estandarizadas. "La forma de compra descentralizada por parte de los servicios es muy ineficiente y no logran los beneficios de negociación que podrían tener si compraran de forma centralizada", señaló Cerda. El proyecto comenzará como un plan piloto en 2019.

Deuda pública llegaría en diciembre a su peak desde 1994

El crecimiento de la deuda pública bruta ha sido un verdadero dolor de cabeza para las autoridades fiscales desde 2010. Si bien en nivel de acreencias es bajo en relación a otros países, el ritmo de avance ha sido una de las razones que llevaron a las clasificadoras de riesgo a reducir el rating soberano el año pasado.

En esta línea, el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, reconoció su preocupación por la dinámica de endeudamiento, revelando además que la cartera prevé que este año la cifra alcance su nivel más alto desde inicios de los 90.

En particular, anticipa que el nivel de deuda bruta del Fisco representará a diciembre un 24,8% del PIB, cifras no vistas desde 1994, cuando el ratio alcanzó el 22,8% del Producto.

A junio de este año, dicho nivel se ubicó en 23,7% del tamaño de la economía.

En términos absolutos, la proyección de la Dirección de Presupuestos (Dipres) contempla que el endeudamiento fiscal –sin considerar los activos- totalizará unos US$ 75.581 millones, casi US$ 7 mil millones adicionales al cierre del año pasado.

Cerda enfatizó que buscarán reducir el ritmo de crecimiento de la deuda para los años que restan de la actual administración, recalcando que el techo de endeudamiento propuesto para el próximo ejercicio es inferior en US$ 500 millones a lo aprobado para 2018.