Macro Atacama y Coquimbo se quedan atrás en ejecución del gasto Los recursos ocupados en estas regiones alcanzan un 15% del total autorizado para el año. Atacama y Coquimbo se convirtieron en las regiones con la menor ejecución presupuestaria al término del primer cuatrimestre, según la información publicada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Mientras el promedio de gasto alcanzó al 23,7% de lo autorizado, en las citadas zonas apenas bordeó el 15%. Una cifra muy distante del 22,1% y 28,7% que exhibieron en el período 2006-2018. Incluso en el anterior mandato de Sebastián Piñera los promedios para esas localidades fueron de 20,3% y 28,2%, respectivamente. Al revisar el detalle, en Atacama sólo se observan transferencias en el terreno de la innovación, competitividad y fomento productivo y recursos destinados a activos mobiliarios y máquinas y equipos. En Coquimbo, las transferencias de capital se dieron en el ámbito del programa de mejoramiento de barrios, fondo regional de iniciativa local y también en el terreno de la innovación, competitividad y fomento productivo. Bajas generalizadas De todas formas, lo ocurrido en las dos regiones señaladas es sólo el extremo en un contexto donde predominó una menor ejecución presupuestaria que en los primeros cuatro meses de 2017. De hecho, entre las que suben están Tarapacá, Maule, Aysén y Magallanes. En esta última, el gasto ejecutado alcanza a 33,6%, lo que se compara favorablemente con 31,2% de hace un año y el 29,4% promedio de 2006-2018. Del total de los US$ 1.600 millones ejecutados por las regiones en su conjunto al cierre de abril, la mayoría (80,9%) corresponde a inversión en obras (empleo), mientras las transferencias de capital sólo explican un 7,7% del mismo y el uso en activos no financieros 5,9%.

