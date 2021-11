Aumenta la deuda externa de Chile y déficit de cuenta corriente se ubica en 3,5% del PIB

Macro

Las obligaciones financieras con el exterior llegaron a US$ 233.155 millones al cierre del tercer trimestre, según informó esta mañana el Banco Central.

Un aumento de US$ 19.025 millones registró la deuda externa de Chile durante el tercer trimestre respecto del precedente para llegar a un total de US$ 233.155 millones, lo que equivale a 81,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según explicó el informe del Banco Central de esta mañana, el incremento fue liderado por las empresas no financieras y el Gobierno, que incrementaron sus compromisos con el exterior en US$ 6.918 millones y US$ 6.396 millones, respectivamente, debido a las emisiones de bonos.

El sector bancos acrecentó su deuda en US$ 3.058 millones y el Central en particular en

US$ 2.338 millones, en función de los préstamos y asignaciones DEG, correspondientemente.

En cuanto a la deuda entre empresas relacionadas y de otras sociedades financieras, ésta creció en US$ 388 millones y US$ 84 millones, respectivamente, en atención a los préstamos recibidos.

Movimiento de capitales

Adicionalmente, la cuenta corriente registró un saldo negativo de US$ 6.504 millones durante el tercer trimestre. Con ello, el saldo acumulado en un año alcanzó un saldo negativo equivalente a 3,5% del PIB.

Esta necesidad de financiamiento de la economía respondió al pago neto de rentas al exterior y, en menor medida, al déficit de la balanza comercial de bienes y servicios. Este último se explicó por un saldo deficitario en el componente de servicios que no logró ser compensado por el superávit en el componente de bienes.

Desde la perspectiva de la cuenta financiera, se registraron entradas netas de capital por

US$ 7.487 millones, asociadas, principalmente, a la emisión de bonos y retiros de los fondos soberanos por parte del Gobierno. También destacaron las emisiones de bonos por parte de las empresas no financieras.

En contraste, destacó el incremento de activos asociado al aumento de las reservas internacionales del Banco Central.

En el terreno de la inversión directa, se registraron salidas netas de capital por US$ 1.665 millones, asociadas a capitales de residentes en el exterior. Esta última alcanzó los US$ 1.875 millones, y se compuso principalmente de aportes de capital y utilidades reinvertidas.

A su vez, la inversión directa en Chile totalizó US$ 209 millones, explicada por préstamos contratados por empresas no financieras con sus relacionadas en el exterior.

La categoría de inversión de cartera registró entradas netas de capital por US$ 15.710 millones a raíz de un aumento de pasivos de US$ 16.540 millones, liderado por las emisiones de bonos de Gobierno, seguido de empresas no financieras y, finalmente, de bancos.

En el caso de los activos, hubo salidas netas por US$ 830 millones, producto de la inversión en títulos de renta variable por parte de otras sociedades financieras y empresas no financieras.

Lo último fue en parte compensado por el retorno desde el exterior de inversiones de Gobierno en renta fija.