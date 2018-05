Macro B. Central advierte: posición fiscal de Chile es menos fuerte que en la crisis subprime Eso sí, el vicepresidente de la entidad destacó que el país tiene mayor espacio monetario por la baja inflación y la brecha de actividad. El deterioro de las cuentas fiscales del país en los últimos años no ha dejado a nadie indiferente. De hecho, el vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial, advirtió ayer que Chile tiene menos espacio de maniobra por el lado fiscal en comparación al ejercicio 2007, cuando comenzaron a evidenciarse las primeras señales de lo que se convirtió en una crisis financiera internacional. En el marco de una presentación en la Conferencia “National Asset-Liability Management Americas 2018”, organizada por Central Banking en Santiago, el economista enfatizó que la posición de las cuentas públicas chilenas “continúa siendo fuerte, pero no tanto como en 2007”. Eso sí, el también exdirector de Presupuestos enfatizó que comparado con dicho período, “la menor inflación y la brecha de actividad da mayor espacio de maniobra para la política monetaria”. El consejero del banco señaló que la volatilidad que han mostrado los mercados financieros en las últimas semanas, principalmente el dólar estadounidense, son consecuencia de una reacción a las mejores expectativas de crecimiento para Estados Unidos. “En Chile, la mayor parte del impacto se ha reflejado en el tipo de cambio, la posición cíclica de la economía nos permite absorberlo sin problemas. En el evento de un shock adverso, Chile se mantiene fuerte pero tiene menos espacio para políticas contracíclicas, especialmente por el lado fiscal”, concluyó el ejecutivo. Situación financiera En materia financiera, Vial manifestó que si bien la deuda de empresas y hogares es más alta que en el pasado, “no hay amplios descalces y el monto no parece excesivo”, a lo que agregó que las tasas de ahorros de los hogares “son más bajas” que en el pasado. La semana pasada el instituto emisor presentó el Informe de Estabilidad Financiera (IEF), el cual dio cuenta de una mayor carga financiera de los hogares chilenos en el último tiempo y, en el plano hipotecario, de un incremento en aquellas personas que han tomado más de un crédito para adquirir una vivienda. Noticias Relacionadas Macro Banco Central advierte: Chile tiene una posición fiscal menos fuerte que en la crisis subprime Macro Debilidades históricas dejan a Chile estancado en ranking de competitividad mundial Macro ¿Bajará el dólar? BICE lo ve bajo los $ 600 en diciembre

