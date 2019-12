Banco Central asume escenario de incertidumbre por crisis social y opta por no mover la tasa

Macro

En un contexto de mayor impulso fiscal e intervención cambiaria, el Consejo previó que el tipo rector se mantendrá en su nivel actual durante los próximos meses.

Un nuevo efecto de la convulsión que enfrenta el país desde el 18 de octubre se hizo sentir ayer en el marco de la reunión monetaria del Banco Central. Así, el Consejo de la entidad dejó atrás los dos descensos anteriores y optó por mantener la tasa de interés en 1,75%. La decisión fue unánime.

Una acción de este tipo ya había sido anticipada por la mayoría del mercado, en el entendido que el escenario interno sufrió un brusco cambio a partir de las manifestaciones en todo el país, que tuvieron un violento rostro en saqueos y destrucción de infraestructura pública y privada.

"La crisis social ha generado cambios significativos en diversos ámbitos de la economía y los mercados financieros, dando paso a un aumento en la incertidumbre", fue lo primero que advirtió ayer el comunicado del ente emisor.

Lo anterior, agregó el texto, se ha traducido en una mayor percepción de riesgo país, un deterioro de los indicadores bursátiles e incrementos en las tasas de renta fija y los spreads corporativos, que incluso los llevó a adoptó diversas medidas para favorecer la liquidez de los mercados y mitigar la volatilidad en los precios financieros clave.

Una mención especial hicieron a la "importante depreciación" del peso que, más allá del nivel alcanzado, a juicio del banco se dio con una "rapidez y sucesión de movimientos en la misma dirección que generó una volatilidad excesiva".

En ese contexto, recordaron el programa de intervención cambiaria que comenzó a operar el 2 de diciembre, el que -acotaron- ha "logrado reducir dicha volatilidad".

El Central advirtió que las condiciones de crédito también se han afectado, dando cuenta de una consulta especial que hicieron de la Encuesta de Crédito Bancario, la que arrojó una menor demanda en algunos sectores y una oferta más restrictiva para personas y empresas.

Significativo menor PIB

Si bien hoy entregarán las cifras respectivas en el marco de la presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM), el comunicado del banco dio cuenta del deterioro de las expectativas de crecimiento para este año y el próximo, "apuntando a tasas de expansión significativamente menores que las proyectadas hasta mediados de octubre".

A esto se suman golpes al mercado laboral y confianza de hogares y empresas.

Todo en un contexto en que el gobierno anunció un conjunto de medidas de reactivación, que a juicio del Central implican un "importante aumento del gasto fiscal para 2020".

Sobre la inflación, el banco se hizo eco de la preocupación del mercado y advirtió que las expectativas apuntan a que cerrará el año en valores cercanos o algo por sobre 3% -a octubre estaba en 2,5%-, aunque a dos años plazo las distintas medidas se ubican en 3%.

En este horizonte, que coincide con el de política monetaria, la autoridad dijo que estará determinada por dos factores fundamentales: uno, las menores presiones que se derivan de las mayores holguras de capacidad; y, dos, las presiones de costos mayores que las consideradas en el pasado, en particular, por el carácter idiosincrático de la reciente depreciación del peso.

"La incertidumbre en torno a la evolución del escenario macroeconómico es mayor que la habitual, por lo que aún es temprano para dilucidar cuál de estos factores predominará", admitió.

En concordancia con el logro de la meta de inflación de 3%, el comunicado concluyó que en un contexto de mayor impulso fiscal e intervención cambiaria, el Consejo prevé que la TPM se mantendrá en su nivel actual durante los próximos meses.

El deterioro que mostraron las cifras en el último mes

Cae el imacec en octubre

Peor de lo esperado fue el desempeño de la economía para octubre, mes que marcó el inicio de la crisis de social, lo que fue suficiente para dejar al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en niveles que no se veían desde la crisis de 2009 al evidenciar una caída de 3,4%, en comparación a igual período del año anterior.

El Imacec No Minero bajó 4% y el Minero avanzó 2%.

Este cuadro llevó a fuertes ajustes de las expectativas de crecimiento para 2019 de parte del mercado, que las ubicó en un rango de 0,7% a 1,5%.

Ventas del comercio

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que, durante octubre de este año, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes disminuyó 9,5% interanualmente, acumulando 2,3% al décimo mes del año.

Según la entidad, el registro se debió a la baja de tres divisiones que componen este índice. Por ejemplo, la principal incidencia negativa provino del comercio al por mayor, seguido del comercio al por menor y la venta y reparación de automóviles.

Alza del desempleo

Pese a que la tasa de desempleo para el trimestre móvil agosto-octubre se ubicó en 7%, con lo que retrocedió 0,1 puntos en comparación con igual período del año anterior, los analistas temen que la cifra aumente en las próximas mediciones.

Es más, economistas estiman que el desempleo podría llegar incluso al 10% en el cuarto trimestre, agregando que el impacto se verá esencialmente a través de una desaceleración del empleo asalariado privado, tanto por el menor crecimiento como por la destrucción de establecimientos comerciales.

Dólar en $ 800

Desde que estalló la crisis el pasado 18 de octubre, el dólar ha sido la moneda que ha reflejado la incertidumbre del mercado. La divisa incluso superó, de forma veloz, los $ 830, lo que obligó al Banco Central a intervenir de forma directa con la venta de divisas.

Mercado se alinea con una TPM en 1,75% por ahora

Ninguna sorpresa hubo ayer en el mercado ante la decisión del Banco Central de mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria. A partir del alza del dólar hasta niveles superiores a $ 800, la mayoría de los agentes ya se había inclinado por la posibilidad de que la autoridad pusiera pausa a las bajas de los últimos dos meses.

Hacia adelante, la mayoría se alineó además con la expectativa de que se mantenga el tipo rector en 1,75%, pero -al igual que lo reconoció el ente emisor- dependerá de qué tanto se disipe la incertidumbre y, con ello, se aclare la cuantía de la menor actividad económica.

"Considerando que la TPM acumula una reducción de 125 puntos base desde junio y que esto entregará un impulso adicional a la economía, estimamos que no habrá nuevos recortes adicionales mientras perdure la intervención del tipo de cambio", afirmó Santander. Sin embargo, acotó, "si luego de este proceso –que acaba en mayo– las holguras se mantienen abiertas, un mayor impulso monetario podría ser necesario".

Si el tipo de cambio regresa hacia niveles de $ 750 durante las próximas semanas, Scotiabank espera que el Central se incline por recortes en la TPM. Pero si se mantiene en los niveles actuales y la intervención cambiaria no logra contener la depreciación y volatilidad, creen que el banco "no realizaría innovaciones en la tasa, y que incluso podría insinuar eventuales alzas que no consideraría inconsistentes con su sesgo neutral".

"Para nosotros, el escenario más probable es que la inflación anual alcance su nivel máximo en marzo del 2020 (3,5%), para luego descender suavemente hacia o bajo 3,0% a diciembre 2020", dijeron en su análisis.

El economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, afirmó su expectativa de una tasa inalterada hacia 2020, ahora instalada en un nivel de 1,75%.

Esto, en un contexto en que prevé que el IPoM de hoy incluirá una baja de la proyección para el crecimiento de 2019 a una cifra cercana al 1%, mientras que para 2020 se ubicaría, en su rango medio, bajo el 2%.