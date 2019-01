Banco Central eleva la tasa de interés y la deja en 3%

Macro

En su comunicado, el instituto emisor reiteró su mensaje de que el retiro del estímulo monetario se llevará adelante "con gradualidad y cautela".

Tras la pausa de diciembre, hoy el Consejo del Banco Central decidió continuar con el proceso de retiro del estímulo monetario al elevar en 25 puntos base la Tasa de Política Monetaria (TPM), dejándola en 3,0%.

El proceso, iniciado en octubre, se encuadra en el marco de recuperación económica que experimentó la actividad a nivel local en 2018, tras alcanzar una expansió del PIB cercana al 4%.

El diagnóstico de que el dinamismo de la economía comenzaba a ser necesario elevar la tasa hacia su nivel neutral -de entre 4% y 4,5%- ya había sido sugerido por el instituto emisor en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre pasado, pero el tono más optimista del Consejo que apuntaba a un cierre de las brechas de capacidad no generó el consenso en el mercado, discrepancia que hasta hoy no termina de resolrverse ya que dicho factor no es observable y depende de la estimación sobre el crecimiento potencial de la economía.

En los últimos meses, el debate ha estado centrado en la trayectoria que seguirá la TPM, considerando los vientos en contra del escenario internacional, donde las preocupaciones por la guerra comercial, el enfriamiento de la economía en China y otros factores políticos podrían significar un menor crecimiento para la economía chilena.

En eso, la mayor parte del mercado espera que el tipo rector cierre 2019 en 3,5%, aunque algunas entidades como Itaú han subido la apuesta hasta un 3,75%.

Gradualidad y cautela

En su comunicado, publicado esta tarde, el ente autónomo alude a que "las condiciones macroeconómicas sigue justificando una gradual reducción del estímulo monetario, en línea con lo previsto en el último IPoM".

Al mismo tiempo, remcarcaron que el proceso será conducido "con gradualidad y cautela", manteniendo así el tono introducido en la Reunión de Política Monetaria (RMP) de diciembre.

Además, adelantó que en el próxmo IPoM se "pondrá especial atención a la evolución del escenario internacional y sus implicancias para la convergencia de la inflación a la meta".

La decisión fue adoptada ante la unanimidad de los miembros del Consejo, compuesto por Alberto Naudón, Rosanna Costa, Pablo García, además del vicepresidente Joaquín Vial y del presidente, Mario Marcel.

Cuatro trimestre recupera el dinamismo

En su comunicado, el Consejo alude a que durante el último cuarto del año "la economía retomó dinamismo, en línea con lo contemplado en el IPoM de diciembre", destacando que la actividad de los rubros no mineros "tendió a acelerarse, en especial en las ramas ligadas a la inversión".

En ello, destacó el "el dinamismo de las importaciones de bienes de capital, la revisión al alza del Catastro de la CBC y la persistencia de cifras positivas para la construcción".

Respecto de los precios, el comunicado resalta que el menor avance de la inflación acumulada en 2018, que cerró en 2,6% - por debajo de la meta de 3%- se vio "afectada principalmente por la caída de los precios de los componentes más volátiles (energía y alimentos)".

En tanto, remarcó que "los precios más sensibles a la brecha de actividad, como los servicios no regulados del IPCSAE, continuaron su alza paulatina" y puntalizó que aunque "las expectativas de inflación a diciembre del 2019 se redujeron a 2,8%", para el horizonte de dos años plazo, éstas se mantienen ancladas en 3%.

Moderación del crecimiento mundial

En cuanto al frente externo, el comunicado reconoce que "los datos recientes apuntan a una moderación del crecimiento de la economía mundial mayor que la anticipada, acompañada de volatilidad en los mercados financieros y de riesgos políticos y económicos que persisten".

En ello, puntualiza que "las expectativas económicas se han deteriorado" tanto en el mundo desarrollado como en el emergente, donde el caso de China ha gatillado "el anuncio de nuevos estímulos por parte de sus autoridades".

El contraste lo marca Estados Unidos, donde los últimos datos "se mantienen dinámicos".

Ello, afirman, ha llevado a que los banco centrale señalen "una mayor gradualidad en el ritmo de normalización de sus políticas monetarias, lo que se ha incorporado en los precios de mercado".