Banco Central no estima que Chile enfrente una recesión técnica

Macro

Mario Marcel indicó que de todas formas no le resta relevancia a la caída de la actividad que se espera.

Sin desestimar el duro golpe que significa para la economía chilena la violencia que afloró desde el 18 de octubre, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, aclaró en una conferencia de prensa -tras la presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM)-, que no visualiza que el país enfrente un período de recesión en los próximos meses.

"Una recesión técnica se define como una caída de actividad en dos trimestres consecutivos, en relación a los trimestres anteriores. Es decir, para que se dé una recesión técnica en Chile, el cuarto trimestre de 2019 tendría que experimentar una caída respecto del tercer trimestre de 2019 y además, el primer trimestre de 2020 tendría que caer respecto del cuarto del 2019", explicó. Y aclaró que dicha situación no está en las proyecciones realizadas para el escenario base del IPoM, que se presentó.

"Lo que nosotros estamos proyectando es que en el primer trimestre de 2020 vamos a tener un crecimiento de la actividad respecto del cuarto trimestre de 2019 y esa la razón por la cual no responde a una definición de recesión técnica", enfatizó.

De acuerdo a las estimaciones del ente emisor el cuarto trimestre de este año la economía se contraerá un 4% en relación al trimestre anterior, en términos desestacionalizados. Mientras que el primer trimestre de 2020 la actividad crecerá un 1,2% en comparación con el trimestre anterior.

No obstante aquello, agregó el que hoy no se asuma una recesión técnica en el escenario base del IPoM no le resta relevancia a la caída en la actividad que ha gatillado una fuerte corrección a la baja desde el último informe emanado en septiembre. Para este año la estimación de PIB se ajustó a 1%, es decir muy por debajo de lo previsto en el informe de septiembre de 2,25%-2,75%. Mientras que para 2020 el rango se reubicó entre 0,5% y 1,5%

"La pérdida de actividad de este último trimestre, no se recuperará", sentenció el economista en su presentación ante los medios de comunicación.

