Banco Central presentará a Hacienda propuesta de normativa para ordenar quiebra de bancos sistémicos

Macro

Ente emisor se autoimpuso un plazo de un año para evaluar la viabilidad de incorporar catorce de las 40 recomendaciones realizadas por expertos externos.

Avances en la legislación bancaria son parte de las tareas que el Banco Central definió como de mayor urgencia tras los resultados que emanaron de la evaluación que hizo de la gestión de la entidad un panel de cuatro expertos.

“No nos podemos quedar atrasados”, sostuvo ayer el presidente del ente autónomo, Mario Marcel, al presentar ante la comisión de Hacienda del Senado las 40 recomendaciones recibidas -más allá de la valoración del cumplimiento de sus objetivos de control de la inflación y estabilidad financiera- y el curso de las mismas.

Así, anunció que se encuentran trabajando en una propuesta de resolución de bancos sistémicos que prontamente será presentada al Ministerio de Hacienda.

El panel presidido por Karnit Flug, ex gobernadora del Banco de Israel e integrado por los profesores Petra Geraats, de la U. de Cambridge, Inglaterra; Guillermo Calvo, de Columbia; Enrique Mendoza, de la U. de Pensilvania; y Donald Kohn, quien ejerció como vicepresidente de la Fed, sugirieron al Central establecer un proceso ordenado para “limitar efectos indirectos adversos al resto de la economía como resultado de la quiebra” de dichas instituciones.

Si bien la respuesta ante este requerimiento está dentro de las 14 que serán sometidas a mayor estudio dada la complejidad de su implementación, Marcel dijo que la propuesta se expondrá a Hacienda antes del examen que rendirá el sistema financiero local ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de la aplicación del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés). De hecho, la visita está programada para diciembre.

Créditos no bancarios

Otro de los puntos que evaluará el banco, pero en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es la supervisión de oferentes de créditos no bancarios.

La solicitud es que se asegure de tener “la autoridad y capacidad de recopilar” información sobre estos oferentes junto con establecer evaluaciones de riesgo fuera del sistema bancario. Esto, según detalló Marcel, requerirá formalizar mecanismos de cooperación entre ambas entidades.

Esto ya es parte del Acuerdo Marco que esperan firmar antes de fin de año, en el contexto del proceso de adaptación al nuevo esquema propuesto por la Ley General de Bancos (LGB).

Entre los 23 requerimientos que serán resueltos en el corto plazo, se mencionó el registro de deuda consolidada, dado que el Ministerio de Hacienda ya prepara una iniciativa legal que incorpora el registro de crédito integral.

Del total de sugerencias tres fueron rechazadas. De ellas una está en el ámbito de política financiera y se refiere a la coordinación del trabajo entre las gerencias de las divisiones de Política Monetaria y Financiera.

Incorporación del mercado del trabajo informal, uno de los desafíos pendientes

Veinticuatro medidas propuestas por el panel compuesto por cinco expertos internacionales corresponden al ámbito de la política monetaria. De ellas, nueve están dentro de las que supondrán abordar nuevos desafíos para el Banco Central.

Uno es el que tiene relación con incorporar el mercado laboral informal en los modelos utilizados para las decisiones de la entidad. Ante esto, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, dijo que si bien la entidad ha realizado"esfuerzos relevantes" para "comprender mejor el funcionamiento del mercado laboral, extender los esfuerzos hacia el segmento informal requerirá ser "más creativos en la búsqueda de información y en la manera de incorporarlos en los modelos".

No obstante aquello, recalcó lo importante que es este segmento dado que representa entre un 20% y 30% del total de la fuerza de trabajo.

Otra de las propuestas es la que tiene relación con eliminar el rango de más menos 1% de la meta de inflación y, en su reemplazo, enfocarse en la comunicación del 3%.

Ante esto, la respuesta dada es que "el lugar específico" que ocupará el rango en el marco de la política monetaria será analizado en la preparación del documento Marco de Política Monetaria, que será difundido junto al IPoM de diciembre.

Considerar herramientas para contrarrestar los shocks originados "más cercanos al país", es otra de las recomendaciones que destaca. Ello se refiere "especialmente" en un ambiente de tasa de interés más bajas y probables de alcanzar el límite inferior efectivo.

En lo inmediato, Marcel mencionó el trabajo que realizan para mejorar la información de regiones. Mencionó que dentro de la agenda de estadísticas tienen previsto extender dichas cuentas a los componentes de ingresos y gastos. A ello también se suma el reducir el desfase de ocho meses que tiene esta publicación con la de Cuentas Nacionales.



Las rechazadas

Dos sugerencias fueron rechazadas. Una, es la que apuntaba a que el Banco Central utilizara "cierta" flexibilidad en establecer el horizonte en el que la inflación debe alcanzar la meta del 3%. Lo que buscaba esta indicación era que en auqellas situaciones consideradas como "beneficiosas para la economía chilena" se extendiera dicho plazo.

Ante esto, Marcel dijo que se decidió no acoger esta recomendación dado que el horizonte de 24 meses es fundamental en el marco de la política monetaria.

"Los riesgos de discrecionalidad en dicha flexibilización se consideran mayores a sus beneficios", señaló.

Otra idea para la que no hubo eco -por no estar dentro del ámbito de acción del Central-, fue la que apuntaba a esclarecer el marco en que el BancoEstado puede ser utilizado en momentos de tensión.

Esto surgió, según comentó el presidente Marcel, por el rol proactivo que tuvo la entidad estatal durante la crisis financiera global de 2008-2009.