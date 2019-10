BCI calcula que agenda social llevará al gasto público a crecer casi un punto sobre lo proyectado en 2020

Macro

Informe del área de estudios anticipa que el déficit fiscal será 0,3 puntos del PIB más alto el próximo año.

Los departamentos de estudios locales comienzan a realizar el análisis de la nueva agenda social que presentó el martes el presidente de la República, Sebastián Piñera, en cadena nacional, lo que implica un costo de US$ 1.200 millones para el 2020.

BCI Estudios envió un informe especial a clientes en los que desglosa las medidas dadas a conocer por el Ejecutivo y el impacto que tendrá a nivel macroeconómico y fiscal.

En primer término, el área de estudios liderada por Sergio Lehmann calcula que los US$ 600 millones de mayor gasto el próximo año, que se conjuga con US$ 440 millones en reasignaciones de fondos al interior del aparato estatal, y US$ 160 millones provenientes del aumento de impuesto a las personas de más altos ingresos, derivarán en un gasto público que se acelerará el próximo año, expandiéndose un 3,8%.

Esto es mayor al 3% que presentó a fines de septiembre el Ministerio de Hacienda en la Ley de Presupuestos del próximo año.

"Es importante hacer ver que el mayor gasto comprometido conlleva un mayor impulso fiscal hacia 2020, en torno a 0,1% de crecimiento. Cabe destacar además que los distintos indicadores de premios por riesgo soberano y corporativo chileno han tenido solo ligeros aumentos, dando cuenta de un potente pilar fiscal en Chile", señala el reporte.

Adicionalmente, el sobregasto por sobre lo anticipado para el año venidero implicará, en cálculos de BCI Estudios, un déficit fiscal efectivo que ascenderá a 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en el período, tres décimas sobre la meta establecida por Hacienda.

"Esto implicará una convergencia fiscal al equilibrio que sería más lenta de lo que se había contemplado", concluye el documento titulado "Chile: importante paquete de medidas recién anunciadas contribuirá a mejorar el bienestar social, manteniendo buen resguardo del balance fiscal".