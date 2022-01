Bellolio y futura presidencia del Central: "El nombramiento mismo todavía no está decidido cómo se va a hacer"

Macro

El vocero de Gobierno planteó que el cupo vacante para el quinto consejero o consejera es algo que tienen que conversar Piñera junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Una ola de reacciones positivas ha generado tanto en el mercado como en el mundo político el nombramiento de Mario Marcel, presidente del Banco Central hasta el jueves de la próxima semana, como ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Pero, más allá del entusiasmo que genera que el exdirector de Presupuestos sea quien lidere la billetera fiscal en el futuro gobierno, ahora queda resolver qué pasará con las vacantes en el instituto emisor.

Y, por sobre todo, se abre la pregunta de quién nombrará tanto a quien presidirá la entidad como al quinto consejero o consejera: si el actual Presidente, Sebastián Piñera, o el futuro mandatario, Boric.

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó este viernes que todavía "está por verse, está por decidirse" el tema de la presidencia. "Obviamente el Banco Central tiene que tener una cabeza, tiene que tener a alguien que lo pueda dirigir, pero el nombramiento mismo es algo que todavía no está decidido cómo se va a hacer", detalló.

Ante la pregunta de si ya está definido si será el mandatario saliente o el entrante quien designe al liderazgo del instituto emisor, Bellolio señaló que "todavía no está eso absolutamente definido, obviamente que no puede haber un espacio sin presidente o presidenta del Banco Central, pero sobre el cupo que resta, eso es algo que no está decidido". Pero, aclaró que han conversado "de manera permanente" con el gobierno entrante en "muchas materias".

Y, al referirse a la designación del quinto consejero o consejera, el vocero de Gobierno precisó que ese es un tema que tienen que ver el Presidente Piñera junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

El vocero de gobierno señaló que Marcel "hizo una muy buena labor en el Banco Central", y recalcó que esta ha sido reconocida tanto a nivel internacional como local. Precisó que el gobierno actual también ha valorado su labor, ratificando su nombre a la cabeza del instituto emisor. "Le deseamos éxito en el ministerio de Hacienda por el bienestar de todos los chilenos". afirmó, y recordó que "le va a tocar una tarea muy difícil en el ministerio de Hacienda".

Lo que dice la ley

El Artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central señala que "en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad para ejercer sus funciones, el Presidente será subrogado por el Vicepresidente y, a falta de este último, por el consejero que corresponda según el orden que señale el Consejo. Si éste no hubiere fijado dicho orden, la subrogación corresponderá al consejero más antiguo".

Detalla además que "si vacare el cargo de consejero, deberá procederse al nombramiento de uno nuevo en la forma indicada en el artículo 7°, el cual durará en el cargo sólo por el tiempo que falte para completar el período del consejero reemplazado". Dicho artículo es el que define que el consejo del banco está conformado por cinco consejeros, designados por el Presidente de la República, mediante un decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, previo acuerdo del Senado.

La normativa también especifica que "si vacare el cargo de Presidente, se procederá al nombramiento de uno nuevo con arreglo al artículo 8°, por el tiempo que le corresponda según lo indicado en el inciso segundo del mismo precepto". Este octavo artículo precisa que los consejeros duran diez años, pero aclara que pueden ser designados por nuevos períodos.