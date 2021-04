Bloomberg: Chile avanza hacia una confrontación por miles de millones en dinero de las pensiones

Macro

JPMorgan estimó la salida de capitales en US$ 20 mil millones y reiteró su recomendación de subponderar los bonos chilenos ante la preocupación de que una nueva ola de retiros lleve a los fondos de pensiones a vender valores de renta fija.

El Congreso chileno dio su aprobación final a la ley que permite miles de millones de dólares en nuevos retiros de pensiones, lo que generó un enfrentamiento con el presidente Sebastián Piñera que probablemente agravará las tensiones políticas.

El proyecto de ley es un foco de tensión con amplias repercusiones en una de las naciones más ricas de América Latina. Los chilenos ya han retirado US$ 37.500 millones de sus fondos, que tienen alrededor de US$ 210 mil millones en activos totales. El gobierno dice que la propuesta drenará miles de millones de dólares más del mercado de capitales del país y dejará un agujero en el centro del sistema de pensiones.

Aun así, la Cámara Baja respaldó hoy viernes la iniciativa que permite a los trabajadores usar hasta 10% de sus ahorros para la jubilación por tercera vez desde que comenzó la pandemia. Piñera ya impugnó la propuesta ante el Tribunal Constitucional, que tiene previsto debatir la admisibilidad de su presentación el martes.

La decisión de Piñera, a su vez, ha desatado la ira de un número creciente de legisladores de la oposición que dicen que pone en peligro la seguridad nacional y, por lo tanto, es motivo de una moción de juicio político. Aunque es poco probable que prospere, el juicio político está ganando interés entre los legisladores más moderados.

"La presión puede hacer que el gobierno cambie su decisión, especialmente considerando que podría afectar a la coalición de gobierno en las próximas elecciones de mayo", escribieron los analistas de BTG Pactual Pablo Cruz y Sebastián Pina en una nota del 22 de abril.

Un obstáculo

El gobierno de Piñera pidió el martes al tribunal que revise el retiro, argumentando que la presidencia tiene prerrogativa sobre las leyes relacionadas con las pensiones. Horas más tarde, los chilenos de todo el país protestaron por la medida golpeando ollas y sartenes, tocando bocinas y gritando contra la administración.

De hecho, la medida goza de un amplio apoyo entre los trabajadores con problemas de liquidez afectados por el resurgimiento del coronavirus. El presidente presiones para retroceder de parte de los legisladores de todos los partidos, incluso dentro de su propia coalición.

“Presidente Piñera, le pido humildemente que retire su solicitud ante la Corte Constitucional”, dijo la presidenta del Senado, Yasna Provoste, del opositor partido Demócrata Cristiano, a última hora del jueves. “No sea un obstáculo en momentos tan complicados para millones de compatriotas nuestros”.

Dinero en juego

Mientras tanto, Itaú dice que los desembolsos de la ley estarían entre US$ 14 mil millones y US$ 19 mil millones, mientras que JPMorgan estima las salidas en US$ 20 mil millones. JPMorgan reiteró una recomendación de subponderar los bonos chilenos ante la preocupación de que una nueva ola de retiros lleve a los fondos de pensiones a vender valores de renta fija.

Piñera se reunió con aliados horas después de que el Senado aprobara la legislación el jueves y ha manifestado su voluntad de negociar formas de recaudar ingresos. El gobierno ha dejado en claro que brindar ayuda a las familias necesitadas es la máxima prioridad, dijo a los periodistas el ministro de Finanzas, Rodrigo Cerda.