Boric sigue sumando apoyos y alista para hoy la presentación de nuevos integrantes a equipo económico

Macro

El grupo incluiría a expersoneros de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Izkia Siches renunció al Colmed y llegó al comando. También se unió Carlos Montes.

Los apoyos e incorporaciones a los equipos de trabajo, de cara a la segunda vuelta, no paran. Hoy por la mañana se espera que Gabriel Boric, candidato a La Moneda del pacto Apruebo Dignidad, presente a su nuevo equipo económico.

Si bien al cierre de esta edición continuaban las conversaciones para sumar nuevas incorporaciones, hasta el momento se han mencionado a personeros como el extesorero general de la República, Hernán Frigolett; el exsubsecretario de Economía de Ricardo Lagos, Álvaro Díaz; y el exministro de Medioambiente y coordinador programático de la candidatura de Yasna Provoste, Marcelo Mena.

De hecho, Mena publicó ayer en su Twitter una foto junto a Boric, en la que escribió: “Apoyando para fortalecer un programa transformador para la gente y su medio ambiente”.

Stephany Griffith-Jones economista e integrante del consejo asesor de Boric.

Apoyo de Siches

El anuncio de nuevas figuras se da luego de una intensa jornada de respaldos a la candidatura del diputado por Magallanes, que empezó con la renuncia de Izkia Siches a la presidencia del Colegio Médico para incorporarse a las filas de Boric.

“Yo misma me sorprendo de mi decisión, irme no estaba en mis planes, pero las cosas importantes nos exigen grandes desafíos, grandes sacrificios”, señaló la doctora. Precisó que su compromiso es con la candidatura, pero también con el gobierno del candidato. “Voy a estar disponible para colaborar con el gobierno de Gabriel Boric, donde él me destine”, afirmó.

El nombre de la doctora se une al del exsenador del partido socialista, Carlos Montes, quien también ya es parte del comando de la carta de Apruebo Dignidad.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también oficializó su apoyo en esta segunda vuelta y llamó a los trabajadores a votar por él.

Silvia Silva, su presidenta, precisó que el llamado no es por miedo, sino que por convicción.

Dijo que Boric se ha mostrado como un candidato dialogante, y abierto a escuchar a los trabajadores. “Ha sido el único candidato que ha planteado que, dentro de los 100 primeros días de su mandato, conformará una Comisión de Diálogo Social para diseñar, con todos y todas, un plan de reactivación económica y creación de empleo para Chile”, señaló.

El alcalde de Renca, Claudio Castro (exDC), también entregó su apoyo a Boric ayer y se reunió con él y un grupo de dirigentes de la comuna.

La Fundación Horizonte Ciudadano -creada por la expresidenta Michelle Bachelet- dio su respaldo “sin ambigüedades” al frenteamplista, así como también lo hizo la Fundación Iguales.

“Dista de ser extremo”

Por la mañana, Stephany Griffith-Jones, integrante del consejo asesor económico del diputado publicó una carta en el periódico británico Financial Times, respondiendo a un artículo publicado el sábado titulado “Chile al límite mientras los votantes se inclinan hacia los extremos antes de las elecciones”. La directora de mercados financieros en Initiative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia criticó que el titular “no es claro en el mejor de los casos y, en el peor, un poco engañoso”.

Griffith-Jones calificó a Kast como “de extrema derecha” en su carta. Argumentó que el presidenciable admira a Augusto Pinochet y al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Además, lo definió como un “ultraconservador en asuntos económicos, sociales, ambientales y culturales”.

Defendió que Boric “es un hombre de izquierda, pero su programa dista mucho de ser extremo”. Explicó que el candidato y sus propuestas abogan por una transición hacia una economía “más justa” y con bajas emisiones de carbono. Esto, con un “impulso importante” para la inversión en proyectos como hidrógeno y litio ecológicos, y un mayor desarrollo de la energía solar.

Recordó que el caminopara financiar sus reformas sería un aumento de la tributación, haciendo que el sistema impositivo sea más progresivo.

Esto, según la experta, llevaría el impuesto total en Chile, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), a niveles similares al promedio de los países de la OCDE.