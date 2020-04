Briones asegura que caída de la economía será la peor desde la crisis del 82 y hace llamado a postergar jubilación para el próximo año

Macro

Ministro de Hacienda confirmó que la recuperación será el próximo año dado que este fenómeno es un shock transitorio.

Un duro análisis del deterioro de la economía que producirá la pandemia de Covid-19 para este año, hizo esta mañana en el matinal de TVN el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al asegurar que “van a ser los peores meses desde la crisis del 82 y este va a ser el peor año desde la crisis del 82”.

Si bien declinó dar cifras que permitan dimensionar la magnitud del impacto, las que serán presentadas esta tarde en el Informe de Finanzas Públicas, señaló que dentro de los rangos entregados tanto por organismos internacionales como por el Banco Central -que situó la caída entre 2,5% y 1,5%-, la cartera que lidera trabaja sobre la base una magnitud similar al ente emisor.

Respecto del desempleo señaló que “va haber desempleo y van haber empresas que se van a ir de espalda, lo dije y quiero ser claro: eso va a ocurrir”.

Mencionó que el número de hasta cuánto puede llegar a elevarse la tasa de desempleo, no la tiene definido: “¿Vamos a tener un alza en la tasa de desempleo? Sí, vamos a tenerla. ¿Me atrevo a dar un número hoy día? No, quiero ser responsable y la verdad es que las estimaciones -no solo en Chile sino que en el mundo- cambian semana a semana. Esta es una historia muy líquida, sabemos la dirección, pero no sabemos bien los órdenes de magnitud”.

Con este panorama hizo un llamado a que quienes tengan que jubilarse este año posterguen su decisión por un año. Esto, ante la caída de rentabilidad de los fondos que tiene estrecha relación con la pérdida de valor de los activos financieros.

“Lo ideal es esperar un poco. Si la persona puede esperar, que espere todo lo que pueda. Ojalá pudiera alargar en un año su jubilación”, aconsejó el secretario de Estado. Explicó que esto va en el sentido de que se tenga el tiempo necesario para que los mercados donde se transan los activos en que invierten las AFP los fondos se logren recuperar, mejorando así la rentabilidad.

En esta línea mencionó que la incertidumbre obedece a que estamos enfrentando una situación atípica que no ocurre hace 100 años: un shock sanitario que repercute directamente en la economía.

Dentro de este sombrío panorama reiteró que este efecto será transitorio y confirmó que visualiza que la recuperación de la economía será el próximo año.

Para ello eso sí, hizo énfasis en que de “la forma en cómo actuemos estos meses va a ser la clave de que este shock transitorio se transforme en un efecto permanente”, en los ingresos de las familias, que dependen del empleo y estos a su vez de que existan empresas “funcionando”.

Además, señaló las fortalezas que hoy en términos institucionales tiene la economía local frente a lo que se vivió en los años 80. “Hemos construido una institucionalidad robusta”, señaló, apuntando a la disciplina fiscal y a los recursos disponibles en el seguro de desempleo que hoy se utilizan para evitar que haya un mayor tasa de desempleo, a través de la Ley de Protección del Empleo que fue recientemente promulgada.