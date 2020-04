Briones confirma que siguen analizando opciones para ir en ayuda de grandes empresas

Macro

Ministro de Hacienda explica que el mecanismo será evaluado caso a caso y que el principio fundamental es que la ayuda no será para los dueños.

Una de las interrogantes que aún quedan por resolver es de qué manera el Gobierno irá en ayuda de las grandes empresas que hasta el momento no han sido incorporadas en los anuncios de medidas económicas del Gobierno.

Un tema que está en análisis según confirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con dos premisas claves: que el apoyo supondrá una reestructuración de la empresa y de que deben ser compañías sistémicas.

“Nosotros estamos efectivamente abiertos a analizar fórmulas. El principio subyacente que todos compartimos es que el Estado directa o indirectamente compromete recursos o garantías para ir en apoyo de una empresa privada. Esto debe entenderse que es un apoyo a la empresa no a los dueños de la empresa. Esto para empresas grandes tiene que venir de la mano de una restructuración”, señaló el secretario de Estado esta mañana en conversación con Radio Universo.

Explicó que la mirada será caso a caso sobre grandes compañías que puedan estar con problemas de liquidez y de la cual dependan “muchos empleos” y “muchos proveedores”. Insistió que cualquiera sea la fórmula el principio básico subyacente será que “esta no es una ayuda a los dueños de la empresa, sino que los dueños se tienen que reestructurar y ponerse al final de la fila”.

Sobre la opción de implementar un mecanismo de crédito preferencial -tal como lo mencionó el Presidente de la República, Sebastián Piñera, señaló que es una de las opciones que está análisis. Y rescató que lo que se busca con esa alternativa es generar “ciertas condiciones para que un privado le preste plata a una empresa en dificultades de liquidez y para que tenga incentivo de hacerlo tenga una deuda preferente”. Esto es que a ese acreedor se le pague primero que al resto.

Respecto del avance del proyecto de ley que hoy está en discusión en el Congreso para la capitalización por US$ 3.000 millones a Fogape, reiteró la necesidad de que sea aprobado esta semana, mientras que recordó que hasta que no sea despachado a ley este programa no estará disponible.