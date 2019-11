Briones: costo total de aumento de pensiones para la tercera edad es de US$ 3.900 millones

Macro

Incremento gradual a tres años por tramos de edad que parte en enero de 2020 ubicará a la pensión básica solidaria de los adultos mayores en la línea de la pobreza individual de $165.301

Con la analogía constante entre el manejo del presupuesto de una familia para contextualizar lo que implica asumir las nuevas prioridades sociales en el presupuesto del Fisco, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó en el programa de televisión Mucho Gusto, el aumento acordado con el Senado que establece un alza de la pensión básica solidaria de 50% para la tercera edad.

Lo primero que abordó en el matinal de Mega fue la gradualidad con que se irá alcanzando por tramo de edad el incremento acordado. Para enero de 2020 quienes comenzarán recibiendo la pensión de $ 165.301, equivalente a la línea de la pobreza individual, son los mayores de 80 años. Ellos de manera inmediata, una vez aprobado el proyecto de ley en el Congreso necesario para poder aplicar esta medida, verán reflejado este incremento del 50% de su pensión.

Mientras que entre los 75 y 79 años percibirán el próximo año un incremento en su pensión de 30%, para luego en 2021 sumar lo que resta para llegar a lo acordado.

Además, indicó que para los pensionados de 65 a 74 años la gradualidad parte en 25% en enero de 2020, llegando en los siguientes dos años a los $ 165.301.

El costo total de esta medida para el Fisco es de US$ 3.900 millones. Esa cifra se desglosa en que para el primer año el Estado desembolsará US$ 1.000 millones; para el segundo de US$ 1.300 millones; y para el tercero de US$ 1.600 millones.

Respecto de las fuentes de financiamiento, una vez más hizo énfasis en el concepto de "responsabilidad fiscal" por lo que no está previsto recurrir al uso de un monto mayor de los Fondos Soberanos –recordó que este año se utilizaron US$ 1.000 millones y para el próximo se contempló otros US$ 1.500 millones-como tampoco es opción elevar el nivel de endeudamiento del Estado.

Esto porque este mayor gasto en medidas sociales no son comparables con eventos catastróficos cuyo impacto y ocurrencia es de una sola vez, por el contrario el elevar el monto en pensiones es un gasto que permanecerá en el tiempo por lo que se debe financiar con ingresos permanentes, a su vez.

En este contexto recalcó lo clave que resultará el reenfoque que tiene contemplado realizar en el Presupuesto Fiscal de 2021. Esto porque, el mayor desafío es que el gasto de los recursos fiscales se haga de manera eficiente junto con que los beneficios y servicios que entrega el Estado lleguen a quienes se quiere ayudar.

Un ejemplo de eso, es el desafío administrativo para que el aumento en las prestaciones de salud acordadas en este paquete de medidas llegue a los usuarios.

En esta misma línea, el secretario de la cartera destacó lo potente que resultará para la competencia en el mercado de medicamentos el que se cree un portal web para que los ciudadanos puedan comprar remedios a Cenabast –que es la central de compra estatal a los laboratorios- de manera directa con despacho a domicilio. Comparó, guardando las proporciones, que esto será como tener "un Amazon con un Cornershop" para los usuarios.