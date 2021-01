Briones juega al suspenso respecto a su eventual candidatura presidencial: "El día tiene 24 horas y hoy día estoy 100% dedicado a ser ministro de Hacienda"

Macro

El secretario de Estado abordó la solicitud de algunos militantes de Evópoli para transformarse en la carta de la tienda de cara a las elecciones de fin de año.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, abordó hoy lunes los rumores que lo ubican como un potencial candidato presidencial por Evópoli, luego de que el fin de semana su nombre fuera propuesto por militantes de la tienda, como el senador Felipe Kast.

En La Moneda, el secretario de Estado señaló que está abocado a su rol como jefe del equipo económico, pero no descartó tajantemente involucrarse en la carrera a La Moneda.

"A mí esto me toma por sorpresa, es un honor grande obviamente que gente del partido relevante piense en uno para desafíos como este, pero hoy día yo estoy full abocado a ser ministro de Hacienda. Estuve trabajando todo el fin de semana en los proyectos de ley que tenemos por delante, así que ese es mi compromiso. Soy ministro de Hacienda", señaló ante periodistas en Palacio.

Consultado respecto a si ya abordó el tema con el Presidente de la República Sebastián Piñera, Briones se limitó a asegurar que "hablo todos los días con el Presidente distintos temas".

"Reitero: me honra, me pilla por sorpresa, no es algo que tuviera en mi retina ni contemplado ni buscando, pero hoy día soy ministro de Hacienda, tenemos desafíos bien grandes y es en lo que estoy concentrado", manifestó.

Ante la insistencia sobre si está analizando la posibilidad de ser uno de los presidenciables de Chile Vamos, el economista aseguró que "estoy concentrado en ser ministro de Hacienda. De hecho, tengo que ir ahora a mi oficina a avanzar en varios proyectos de ley que estamos sacando y que son importantes para los chilenos".

"El Presidente hoy día cuenta absolutamente conmigo, lo vuelvo a reiterar, estoy 100% abocado a mi rol como ministro de Hacienda, tengo proyectos importantes en el Congreso que tienen que salir y que son importantes para los chilenos y chilenas, como el Fogape, agentes de mercado, cambios de fondos. Entonces, hoy día toda mi atención ahí", reiteró.

"Cuando uno está siendo ministro de Hacienda sigue siendo ministro de Hacienda, naturalmente esa es la motivación y es lo que me convoca hoy. Todas mis energías están puestas ahí. El día tiene 24 horas y hoy día estoy 100% dedicado a ser ministro de Hacienda porque tenemos proyectos urgentes, no hemos parado y no vamos a parar porque hay desafíos importantes que van en beneficio de los chilenos y las chilenas en un momento difícil", cerró.