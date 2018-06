Macro BTG Pactual ante anuncio tributario de Piñera: “Fue ligero en los detalles” Lo clave, dijeron, será hasta qué punto el gobierno se hará cargo de integración impositiva. Un análisis detallado de la cuenta pública del presidente de la República, Sebastián Piñera, del pasado viernes, envió ayer BTG Pactual a sus clientes, poniendo el foco en el anuncio del jefe de Estado de que mantendrá en 27% la tasa de impuestos a las empresas. En el reporte, firmado por los analistas César Pérez-Novoa y Alex Sadzawka, la entidad señaló que la rebaja en el tributo corporativo que prometió Piñera durante su campaña estuvo “ausente” y que el discurso del mandatario puso el eje en la simplificación del sistema impositivo. “En lo relativo a impuestos, el discurso fue ligero en los detalles. Tal como era ampliamente esperado (debido a la conciencia general del déficit fiscal y la posible dificultad en el Congreso) la muy prometida reducción del impuesto corporativo de 27% a 25% fue descartada. Por otra parte, Piñera dijo que la simplificación del Código Tributario seguirá adelante, aunque no dio detalles”, señaló el reporte del área Equity Research del banco de capitales brasileños. En esta línea, el estudio señaló que la “cuestión clave” será hasta qué punto el plan tributario del gobierno se hará cargo de la integración entre el impuesto personal y el corporativo. El análisis de BTG Pactual, que considera los anuncios del Ejecutivo en materia social como educación y salud, concluyó que el discurso estuvo “en línea con las expectativas”. “Primero, el gobierno anterior dejó un déficit mayor al esperado, así que está administración -con recursos limitados- tiene que ajustarse; y segundo, una parte de la población está demandando cambios sociales en áreas que incluyen derechos de género, aborto e igualdad”, planteó el informe, señalando que el principal efecto del discurso es que el gobirno mantiene su credibilidad económica. Noticias Relacionadas Macro Micco: “Reintegrar el sistema es una baja de impuestos a empresas más grandes” Macro Subsecretario Moreno: “Piñera ha creado el ambiente para un acuerdo tributario nacional” Macro Mayo suma nuevos bríos al mejor ambiente de negocios en el país

