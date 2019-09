Carlos Furche y la alerta sobre la sequía: “En los años que vienen vamos a tener muchos episodios como este”

Macro

Secretario de Estado de administración Bachelet advirtió la importancia de abordar la escasez hídrica, que “ahora es más grave y más extendida”, dice.

Carlos Furche está de vuelta. Tras un año y medio en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) -con sede en Roma-, el exministro de Agricultura de Michelle Bachelet mira con atención lo que sucede en el país, tanto en el ámbito político como en la sequía que ya se extiende de Atacama al Maule.

Y si bien considera que Chile es por lejos el mejor país de América Latina por su institucionalidad, desempeño económico y organización de su sistema político, advierte que aún adolece de problemas estructurales de desigualdad.

La salud, educación, seguridad ciudadana, empleo, son temas no resueltos y le inquieta que no esté en el debate público la transformación tecnológica del empleo, la AI, el Big Data o la edición genética en la agricultura. “Estamos al debe. Este gobierno está muy por debajo de la expectativas que generó”, sentencia.

- ¿Qué le parece que el país esté enfrentando esta sequía, que para algunos podría ser peor a la de 1968?

- Es una sequía muy profunda. En el periodo de la presidenta Bachelet también enfrentamos sequía en distintos lugares del país, pero ahora es más grave y más extendida. - ¿Era previsible algo así?

- Lo que hay que entender, es que en los años que vienen vamos a tener muchos episodios como este. Ya no tendremos lo que llamábamos un año normal desde el punto de vista de las precipitaciones, que están decayendo en forma sistemática, el volumen de nieve de la cordillera disminuye y los efectos del cambio climático son una preocupación central para la humanidad; y es el desafío principal.

- ¿Cómo debiera enfrentarlo el agro?

- Para las décadas que vienen hay que hacer un esfuerzo por poner en el centro de la política agrícola la sustentabilidad y la adaptación al cambio climático y, alrededor de ese pilar, articular todas las acciones. A diferencia del pasado, los temas de sustentabilidad y cambio climático deben ser el eje articulador.

- ¿Va en la línea correcta el anuncio del gobierno de invertir US$ 5 mil millones para afrontar la sequía?

- Lo que anunció el gobierno requiere más precisión y detalle: US$ 5.000 millones para ser invertido en cuánto tiempo, ¿con qué recursos (privado-publico)? ¿Es construcción de obra? ¿Mejoramiento de canales? ¿Es todo?¿Con qué plazos? Para tener un juicio, se necesita un poco más de detalle, pero no cabe duda que hay que invertir más.

- Se ha dicho que es para obras de riego.

-Las obras de riego son de maduración larga y trascienden la duración de un gobierno. De lo que he leído, la mayor parte, excepto un embalse, fueron licitados en el gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que hace la diferencia de un gobierno a otro es licitar y adjudicar, porque la construcción es un proceso casi burocrático. Nosotros dejamos licitados y adjudicados cuatro, uno se cayó (Punilla, por quiebre de la empresa). Pero dejamos tres que están anunciados en ese plan -Chironta, Valle Hermoso y Las Palmas- y seguramente concluirán en el próximo gobierno. El único que anunció este gobierno que va a licitar es Zapallar y punto. Eso me llama la atención. Hay que ponerse de acuerdo de verdad en una estrategia de mediano y largo plazo, no alcanza con el impulso de un gobierno, se necesitan 10, 15 o 20 años de inversión sostenida para enfrentar el desafío.

- ¿Hay fallas en la continuidad de las políticas?

- Por eso abogo por una mirada compartida, que vaya más allá del gobierno de turno. Nosotros cambiamos el promedio de licitación de un embalse y medio por gobierno a cuatro. Dejamos prácticamente listo el de Catemu y este gobierno bloqueó la licitación y no se hizo por razones que tendrán que explicar. Sería un retroceso que el gobierno de Piñera terminara su gestión licitando un solo un embalse. Código de Aguas y carretera hídrica

- ¿Más allá de los embalses, qué se puede hacer?

- Para abordar la sequía no hay escapatoria, abordar el cambio climático significa invertir en ciencia y tecnología, pero no es solo la agricultura la que tiene que adaptarse, también la ciudad. Invertir no solo en recursos hídricos, no solo en acumular tranques, sino en hacer más eficiente su uso. Tres cuartas partes del consumo de agua de Chile es riesgo y solo la mitad del riego que se hace en el país es tecnificado. Hay que hacer la otra mitad, hay que reciclar el agua como lo hacen otros países con situaciones más graves, hay que ajustar la institucionalidad y el marco normativo.

- En ese sentido, ¿qué le parece que el Código de Aguas no esté considerado en los anuncios para afrontar la sequía?

- Tenemos un marco normativo desde el año ‘81 y es claro que hay un desajuste, y cuánto más tiempo transcurre más se agudizan los problemas y más complejo será. Es imprescindible avanzar en la reforma al Código de Aguas. Bajo el gobierno de la presidenta Bachelet presentamos un proyecto razonable, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado. A veces prima una mirada de corto plazo, si no se hacen ahora los cambios en el futuro serán más drásticos.

- ¿Por qué cree que no avanza?

- No sé. Uno puede tejer hipótesis, probablemente porque la considera una discusión compleja y no muy popular en su propia base de apoyo, pero de todas maneras debe avanzar.

- Lo que sí ha mirado con buenos ojos el actual ministro de Agricultura es la carretera hídrica propuesta por los privados…

- La carretera hídrica habrá que evaluarla en su mérito económico, social, ambiental y confrontarla con otras alternativas como la desalinización del agua de mar que se usa en muchos países y que probablemente tendrá menos detractores. Si uno mira las cifras, percibe que en los últimos 30 años el caudal de agua que desemboca en todas las cuencas ha disminuido significativamente y en 30 años más ¿cuál será el caudal? Esa es la pregunta difícil que hay que responder para evaluar la carretera hídrica.

¿Y el momento político? "Hay un desencanto con el gobierno de la gente que votó por él"

-A la fecha, ¿ve algún presidenciable?

- Estamos en una situación distinta a la vivida en las dos elecciones presidenciales previas. Hoy creo que el escenario está mucho más abierto.

- Aun así, se ven más claras las figuras en la centroderecha.

- Es cierto que hay figuras en la centroderecha que marcan en las encuestas, pero son encuestas.

- ¿Es posible que la oposición se una? Ni siquiera votan en bloque las iniciativas del gobierno, la DC se ha escindido...

- La política es muy dinámica, cuando se aproxima el horizonte electoral la gente, los dirigentes, tienden a ponerse más pragmáticos. Hay que mirar lo que ha ocurrido en otros países como en Italia, España, Portugal (donde avanzó la centroizquierda). No podemos seguir haciendo más de lo mismo, hay que romper las fronteras de los partidos, darle espacio a la gente que no tiene partido pero que sí tiene ideas y credibilidad, hay que remecer un poco el árbol y si eso lo abordamos bien podremos ser competitivos nuevamente.

- Entonces, ¿la próxima elección presidencial no es carrera corrida?

- No soy de los que creen que aquí alguien tiene garantizada la próxima elección. La región y Europa nos muestran que las adhesiones políticas son muy volátiles. Cuando yo me fui decían que la centroderecha se iba a quedar 8, 12 años en el gobierno, y hoy esa no es la sensación. He venido sistemáticamente a Chile y nadie tiene esa percepción, podemos ser competitivos. Por otra parte, hay un desencanto con el gobierno de la gente que votó por él, de su base más social, del apoyo empresarial; hay frustración. Chile con Bachelet no estaba bajo la amenaza de ser Chilezuela y tampoco hoy se encamina al despeñadero, pero se puede hacer mejor.

- ¿A quiénes ve como candidatos en el Partido Socialista?

- José Miguel Insulza es una persona con una trayectoria conocida, respetada y respetable. Es un candidato fuerte. Máximo Pacheco, mi amigo personal, me gustaría que fuese más activo en explorar su posibilidad. Han aparecido otros nombres como Fernando Atria. Me parece bien interesante lo de Oscar Landerretche, que tuvo la intuición correcta de algo distinto, que rompió la barrera tradicional de hacer política. No sé si le va a resultar, pero considero valioso su intento y ojalá estimule a otros en el PPD, la DC a que tengan esa intuición y la expresen.