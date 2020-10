Catastro de inversión a cinco años logra crecer impulsado por el sector energético

Macro

En septiembre, la cartera de proyectos registró un alza de 1,6% comparado con agosto. Las apuestas del sector energético mueven la aguja.

Cinco son los proyectos de inversión que se sumaron en septiembre al catastro que monitorea la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), con lo que el monto total llegó a US$ 68.928 millones, es decir, 1,6% más que el registrado en agosto.

De ellos, los de energía fueron los que dieron el principal impulso a la cartera de iniciativas que apoya el Ministerio de Economía, a través de una agilización de los trámites en lo referente a los tiempos de respuestas y a la orientación de los pasos que deben seguir los inversionistas, con el propósito de despejar los cuello de botellas que se puedan presentar durante el proceso.

Nueva Línea 2x220 (CASTE), Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3S/EItahue-S/Ehualqui, Parque Eólico Vientos del Loa y PVCOYA explicaron US$ 916 millones. A ellos se unió el proyecto inmobiliario, Miramar, de San Antonio que agrega US$ 185 millones.

De acuerdo con el reporte, dichas obras sumarán 1.920 empleos durante su período de construcción, con lo que el total de trabajos estimados para esta fase en el horizonte que va desde el segundo trimestre de este año hasta el primero de 2025 alcanza a 162.565.

Por regiones, Antofagasta y Valparaíso fueron las que consiguieron atraer el aporte de dichos proyectos, siendo las únicas que lograron crecer comparado con la foto de agosto.

En cuanto a la distribución del monto total por año, la mayor proporción se concentró para el próximo con US$ 18.172 millones, seguido por lo esperado para 2022 con US$ 16.642 millones y para 2023 con US$ 13.035 millones.

En el caso del total estimado para el ejercicio venidero, en el informe de septiembre crece 2% en comparación a lo verificado en el catastro del mes precedente, mientras que en 2022 repunta 2,8% y en 2023 lo hace 1,2%.

Las iniciativas del sector energético mueven la aguja de la inversión del catastro.

Panorámica general

De acuerdo con el informe, hubo otras cinco iniciativas que durante el noveno mes del año iniciaron su construcción y se espera que impacten con 1.851 empleos en esta etapa. Es así como en Antofagasta Parque Eólico CKNANI y Proyecto Solar Pampa Tigre originaría 350 y 450 trabajos, respectivamente. En Los Lagos, Parque Eólico Puelche Sur aportará con 210, mientras que en Maule, el Hospital de Linares aporta 571. En la Metropolitana el inmobiliario, Urbana Center Apoquindo añade 270.

De las 228 obras previstas al cierre de septiembre para el próximo quinquenio, las expectativas apuntan a que originarán -una vez que entren en operación- unas 74.598 ocupaciones directos y unas adicionales 223.794 indirectas.

Para el último trimestre, de acuerdo con este último reporte publicado por el Ministerio de Economía, se cuenta con que entren en operación en Antofagasta, Mina Chuquicamata subterránea y Planta desalinizadora y agua industrial; en Atacama, Parque Eólico Cabo Leones II; en Valparaíso, Hospital Biprovincial Quillota Petorca y Traspaso Andina y en la Región Metropolitana, Parque Cousiño Macul (La hacienda norte), Club de Campo y Parque Capital Vitacura, generando 6.624 nuevas plazas laborales en su operación.