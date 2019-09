Catastro del Ministerio de Economía revela que inversión para próximos 5 años alcanza a US$ 74 mil millones

Macro

Las regiones Metropolitana, Antofagasta y Atacama concentran el 56% del monto total. Por sector económico minería acapara el 45%.

Una positiva señal arrojó el reporte de la Oficina de Gestión de Proyectos (GPS) del Ministerio de Economía a agosto, por cuanto dio cuenta de que la inversión prevista de aquí a cinco años suma US$ 73.984 millones.

Este monto involucra 265 iniciativas, algunas de las cuales están en etapa de construcción como en fase de tramitación desde el segundo semestre del año hasta el primer semestre de 2024.

Tanto en cantidad como número de proyectos, este registro representa un avance respecto a los US$ 72.682 millones distribuidos en 256 proyectos que preveían entre 2019-2023 en mayo.

En el informe de agosto lo que se tiene registrado para lo que queda del año son US$ 9.864 millones mientras que el peak de inversión se dará el próximo año por US$ 17.834 millones.

Según el desglose, existen 105 en etapa de construcción, 92 en tramitación sectorial, 52 están en proceso de evaluación ambietal en el SEIA y 16 se encuentran en fase de pre inversión.

En lo inmediato para los próximos tres meses, el detalle por proyecto evidencia que de los 29 catastrados, dos están en fase de construcción mientras que cuatro se encuentran en el SEIA.

Los líderes del ranking

Por sector el 45,9% del monto total, lo acapara la minería, seguido de infraestructura con el 22,9% y energía con el 15,7%. Los montos menores se desarrollarán en los rubros de inmobiliario e industria, cuya participación es de 11% y 4,3%, respectivamente.

Por regiones tres son las que concentran más del 56% del total. Ellas son la Metropolitana con US$ 16.671 millones; Antofagasta con US$ 12.790 millones y Atacama con US$ 12.468 millones. En contraste, Aysén, Arica y Parinacota junto a Magallanes son en las que habrá menores inversiones durante los próximos cinco años.

En cuanto a la generación de empleo, el informe de GPS define que en empleos directos se producirán unos 167.519 por concepto de construcción y otros 85.952 por operación. En la generación de empleos indirectos se identificaron unos 257.856.

Desde marzo de 2018 -cuando se reportaron 213 inciativas-, a la fecha han ingresado 105 proyectos, mientras que otros 53 han finalizado.

Por regiones en la Metropolitana los 74 proyectos registrados tendrán un impacto en empleos directos de 44.435 por construcción y otros 28.662 por operación. En tanto, en Antofagasta las 41 iniciativas generarán 44.017 trabajos directos, mientras que en Atacama se originarán 33.436.

Estas cifras se dan en el contexto del paquete de medidas anunciadas en junio y agosto por el gobierno para reactivar la economía por un total de US$ 3 mil millones, que incluye el adelantamiento de obras en infraestructura con recursos fiscales para este y el próximo año.

En junio se dieron a conocer una serie de iniciativas por US$ 2.400 millones. En agosto se anunció el segundo paquete de medidas por un monto de US$ 571 millones de los cuales el fisco espera desembolsar US$ 355 durante lo queda de este año y US$ 216 millones en 2020.