Cerda reconoce que el déficit fiscal podría continuar aumentando a medida que se requieran nuevas ayudas para enfrentar la pandemia

Macro

El ministro de Hacienda aseguró que el principal desafíos en el corto plazo es la recuperación del mercado laboral, señalando que "queda mucho por hacer" en materia de reposición de los dos millones de empleos perdidos.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, recalcó que el déficit estructural de las cuentas fiscales este año podría ser mayor a lo esperado, en la medida que los efectos de la pandemia lleven al sector público a implementar mayores medidas de apoyo a los ingresos familiares.

En el marco de la cuenta pública de la cartera, el secretario de Estado señaló que con las nuevas medidas que se están implementando, como un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ampliado y apoyos a las pequeñas y medianas empresas -Pyme-, el esfuerzo fiscal desde inicios de la emergencia sanitaria hasta agosto de este año totalizará más de US$ 25.000 millones, lo que equivale a 8% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto, desde los US$ 6.500 millones desembolsados durante 2020, lo que representa un 2% del Producto.

"Seguramente con todo esto llegaremos a tener un déficit estructural o cíclicamente ajustado que va a llegar a 6% del PIB o más el 2021. Digo más porque efectivamente, en la medida que sigamos entregando estas ayudas hacia adelante, esto puede significar un déficit aún mayor", manifestó.

Cabe recordar que la cartera, en el marco del último Informe de Finanzas Públicas (IFP), proyectó que el déficit estructural se ubicaría en 6% del PIB, la cifra más alta desde la implementación de la regla fiscal hace dos años.

Preocupación por el empleo

Asimismo, el ministro recalcó que si bien el mercado laboral ha logrado recuperar cerca de la mitad de los dos millones de empleos perdidos en el peor momento de la emergencia sanitaria, aún queda trabajo pendiente, por lo que la prioridad de corto plazo será reactivar las contrataciones en el sector privado.

"La crisis económica tuvo un impacto significativo en el mercado laboral, que en algunos momentos llegó a retroceder cerca de 15% en lo que es la fuerza de trabajo, lo que llevó a que los ocupados, que antes de esta crisis llegaban a prácticamente 9 millones, retrocedieron en el peor momento de la crisis a solo 7 millones. Aquú hubo una caída de empleos de prácticamente dos millones de personas", enfatizó.

Acto seguido, aseguró que esto "obviamente nos impacta", ya que en la medida que haya menos ocupados, "eso significa que las familias de esas personas tienen menores niveles de ingresos y, por lo tanto, genera también incertidumbre hacia adelante".

"Desde el peor momento de la crisis hemos podido recuperar empleo. Hoy, los niveles de empleo están en 8,1 millones de personas, que así y todo están prácticamente un millón de empleos por debajo de lo que era el nivel prepandemia. Por lo tanto, si bien hemos avanzado y hemos podido ir recuperando empleos, todavía nos falta mucho por recuperar, prácticamente un millón de empleos. Aquí tenemos aún mucho trabajo por hacer", cerró la autoridad.