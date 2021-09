Chile emite bonos sociales por US$ 2.100 millones en monedas extranjeras

Macro

Las emisiones fueron ejecutadas en dos operaciones subsecuentes: la primera en el mercado europeo por 918 millones de euros y luego en el mercado norteamericano por US$ 1.000 millones.

En el marco del plan de financiamiento adicional para 2021, el Ministerio de Hacienda informó que emitió bonos de Tesorería en los mercados internacionales por un total equivalente a US$ 2.100 millones, aproximadamente.

Las emisiones fueron ejecutadas en dos operaciones subsecuentes: la primera en el mercado europeo por 918 millones de euros y luego en el mercado norteamericano por US$ 1.000 millones. Cabe señalar que ambas operaciones consistieron en bonos sociales.

Chile es el único país del continente americano que ha emitido bonos verdes desde 2019, y que desde 2020, también ha ampliado el conjunto de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales y bonos sostenibles.

También te puede interesar: Hacienda emite bonos sociales a 2028 por equivalente a US$ 2.400 millones

Sumado a la operación de hoy, desde 2019 se ha emitido el equivalente a aproximadamente US$ 25.700 millones en bonos temáticos, de los cuales US$ 16.500 millones son bonos sociales, US$ 7.700 millones son bonos verdes, y US$ 1.500 millones son bonos sostenibles. Así, los bonos temáticos representan 24,6% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

Incluyendo la última emisión, Chile ha colocado un total de cerca de US$ 24.206 millones este año, de los cuales casi US$ 15.754 millones corresponden a bonos en monedas extranjeras.

Considerando la volatilidad existente en el mercado financiero local, junto con la disponibilidad y acceso ventajoso en el mercado en monedas extranjeras, el Ministerio de Hacienda ha preferido la alternativa de emitir en esas denominaciones.

También te puede interesar: Chile emite nuevos bonos verdes y sociales en dólares y euros por US$ 4.250 millones y operación marca varios récords

Con esto, se ha completado el plan de emisión del margen de endeudamiento que otorgó la ley que creó el fondo Covid, quedando por colocar en el cuarto trimestre el remanente del margen disponible de la Ley de Presupuesto, por el equivalente a US$ 2.700 millones, que se comercializarían en moneda local a través de subasta vía SOMA, cuyo calendario se publicará a fines de septiembre.

Resultados de la operación