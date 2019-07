Chile encuentra en Perú al mejor socio para el comercio de servicios

Macro

Las exportaciones en este segmento crecieron un 17,8% al primer semestre de 2019. Perú es el principal comprador seguido de Estados Unidos y Argentina.

Como las exportaciones que sí crecieron durante la primera mitad del año se coronó el sector de los servicios al registrar un repunte de 17,8%, respecto de igual período de 2018. Si bien solo representan un 1,8% del total de los envíos, este sector es una de las áreas que se trabaja con interés al interior de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales como parte de la diversificación del comercio exterior del país y también como uno de los ejes programáticos de APEC 2019.

De hecho, el grupo técnico en servicios de APEC realizará su segundo encuentro anual a principios de agosto en Chile con la idea de trabajar en identificar aquellas barreras que impidan un intercambio fluido en estas materias.

El comercio de servicios según el databank del Banco Mundial representa un 8,2% del Producto Interno Bruto de Chile. De acuerdo con el último informe de Aduanas, los mayores crecimientos del primer semestre de 2019 se registraron en las categorías de informática y conexos con un 48,2%, otros servicios prestados a las empresas con un 20,1% y en los denominados auxiliares asociados a los medios de transporte, con un 11,6%. Todos ellos representando 73,8% del total de exportaciones de servicios transfronterizos, valorizados en US$ 650 millones.

Detalle por categoría

El primer segmento que acapara la mayor participación dentro de la cartera total en monto, con un 27,1% (US$ 176 millones) es el de informática que incluye servicios de suministros de sedes (Hosting) para sitios web y de correo electrónico.

En segundo lugar, clasificados como ´otros servicios prestados a empresas´ con un monto total de US$ 151 millones se encuentran aquellos ligados al marketing con una participación del 40,1%, seguido de los asociados a los servicios de filmación de películas cinematográficas para promoción o publicidad con un peso de 10,3%. Aquí también se incluyen los de administración de empresas mineras que representan un 9,7%.

Finalmente, los envíos en servicios auxiliares asociados a todos los medios de transporte exhibieron un alza de 11,6% los que en su mayoría están compuestos por mantención y reparación.

Por destinos

En términos generales, Perú se consolidó como el principal destino de los servicios chilenos con un monto de US$ 181 millones, en segundo lugar Estados Unidos con más de US$ 177 millones y Argentina con US$ 50 millones.

Por categoría, Perú acapara el 24,6% de los otros servicios empresas y el 47,7 % de los auxiliares asociados a los de medios de transporte, de acuerdo con el informe.