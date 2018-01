Chile inscribe en EEUU bono por US$ 3.000 millones

Macro

Dado el saldo disponible, el país podría emitir deuda por US$ 4.617 millones.

El ministerio de Hacienda informó que con fecha de ayer realizó una solicitud de registro de una línea de emisión de títulos de deuda ante el organismo regulador de valores de Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) por US$ 3.000 millones.

Este monto, sumado al saldo actualmente disponible, le permitiría al Estado de Chile emitir deuda durante los próximos tres años por un total de US$ 4.617 millones en los mercados internacionales y ante dicho organismo.

La cifra anterior corresponde a la cantidad de bonos que pueden ser adquiridos por entidades o inversionistas domiciliados en Estados Unidos de América.

A través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda dijo que es importante destacar que el monto de esta línea de emisión no implica necesariamente su utilización por parte del Fisco.

Asimismo, señaló la cartera liderada por Nicolás Eyzaguirre se debe considerar que “cada emisión futura debe enmarcarse dentro del margen de endeudamiento que autoriza la Ley de Presupuestos del año respectivo u otra ley específica, y contar con la autorización previa expedida mediante decreto supremo”.

A propósito de lo anterior, y dado el cambio de gobierno que se constatará en marzo próximo, Hacienda precisó que la Ley de Presupuestos 2018 autoriza al Estado de Chile a contraer obligaciones hasta por un total equivalente a US$ 9.500 millones durante el año 2018, las que pueden ser contraídas tanto en el mercado local como internacional, en moneda nacional o extranjera.