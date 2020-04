Chile saca nota deficiente en encuesta global sobre transparencia del presupuesto fiscal

Macro

Si bien el país obtuvo un puntaje superior al promedio mundial, se ubica en un nivel calificado de "insuficiente".

Una nota deficiente sacó Chile en materia de transparencia presupuestaria en 2019. Así lo revelaron los resultados de la encuesta internacional de presupuesto abierto (Open Budget Survey, OBS).

En concreto, el año pasado Chile obtuvo una calificación de 55 puntos de una escala de 100, ubicándose por sobre el promedio mundial de 45 unidades. Eso sí, dicho marcador implica que el país se mantiene en una categoría de "insuficiente" en el nivel de transparencia de su erario fiscal, superando a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Colombia, pero por debajo de Argentina, Perú y Brasil.

Asimismo, el puntaje de Chile está por debajo de la media de los países de la OCDE, de 71 puntos.

"Esta parte del OBS mide el acceso a la información por parte del público y la manera en que el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos. La encuesta evalúa la disponibilidad en línea, la puntualidad y la exhaustividad de ocho documentos presupuestarios utilizando 109 indicadores a los que se da el mismo peso y puntúa a cada país según una escala de 0 a 100. Una puntuación de transparencia de un mínimo de 61 indica que probablemente el país publica suficiente material para respaldar un debate público informado sobre el presupuesto", explican desde el Observatorio del Gasto Fiscal, entidad delegada para la calificación de Chile.

Otra categoría analizada fue el nivel de participación ciudadana en el proceso presupuestario, ítem en el que Chile obtiene un resultado de nueve puntos en una escala de 100. O sea, una calificación de "insuficiente" y por debajo de países como Ecuador, Argentina y Bolivia. "Esta parte del OBS busca develar si existen oportunidades formales y significativas, para que los ciudadanos intervengan en el proceso presupuestario", explica el Observatorio del Gasto Fiscal.

La tercera categoría de análisis es la denominada "vigilancia presupuestaria", que refleja la fiscalización de órganos de supervigilancia como el Congreso y la Contraloría General de la República. En esta área, el puntaje de Chile es de 56 puntos sobre 100, también calificada como "insuficiente".

Los pendientes

Ante estos resultados, el investigador del Observatorio del Gasto Fiscal, Manuel Henríquez, quien fue el encargado de aplicar la encuesta en el país, sostiene que la evaluación para 2019 muestra un "estancamiento" en el índice de transparencia del presupuesto público en el país, evidenciando aún una brecha de al menos 6 puntos para considerarse que la información publicada en Chile es suficiente para soportar un debate informado en materia de gasto público.

Así, resalta cinco aspectos considerados como "deficitarios":

"(i) No se elaboran ni publican documentos claves como el informe preliminar al proyecto de Ley de Presupuestos (PLP), ni el informe de auditoría final a los estados financieros del Gobierno, por parte de la Contraloría (a la fecha de corte de la encuesta (31-12-2018), esta entidad no realizaba auditorías financieras); (ii) No se vinculan los objetivos y metas de políticas públicas al PLP; (iii) No se incluye detalle del stock, compra y venta de activos no financieros en el PLP; (iv) Tampoco se publica en el PLP un detalle de los insumos que serán adquiridos para el año presupuestario (como por ejemplo, número de computadores, nuevos contratos de arriendos de equipos, infraestructura u otros, o en el caso de salud, cuánto equipamiento médico nuevo o ambulancias, etc), Y (v) se conoce muy poca información sobre el gasto extrapresupuestario", asegura el experto.