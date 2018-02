Chile se asegura ante terremotos con emisión de bono

Macro

El país contará con US$ 500 millones en caso de un desastre.

El Banco Mundial emitió bonos por US$ 1.360 millones para otorgar protección contra terremotos de manera colectiva a Chile, Colombia, México y Perú.

Se trata de la mayor operación de cobertura de riesgo soberano, la segunda en la historia del mercado de bonos catastróficos y la primera en que los integrantes de la Alianza del Pacífico acceden a los mercados de capitales para obtener un seguro contra desastres naturales.

Chile recibirá US$ 500 millones, Colombia US$ 400 millones, México US$ 260 millones y Perú US$ 200 millones para cubrir riesgo.

La transacción tuvo una fuerte demanda al participar más de 45 inversionistas de todo el mundo y atraer a casi US$ 2.500 millones en órdenes de inversión.

La ministra subrogante de Hacienda, Macarena Lobos, señaló a través de un comunicado que “la contratación de este seguro reafirma el compromiso de Chile con el trabajo de la Alianza del Pacífico y la integración regional, permitiendo avances concretos en proyectos conjuntos y políticas públicas de largo plazo y alto impacto social”.

Además, la autoridad señaló que “en lo específico, se espera que este seguro constituya un avance regional en lo que se refiere al manejo de los riesgos derivados de catástrofes naturales”.

Lobos también agradeció a los equipos de Hacienda y del Banco Mundial que trabajaron en este proceso.