Cifras del B. Central ratifican pobre PIB en 2017 y alientan pronósticos de una firme reactivación

Macro

Las proyecciones del mercado comienzan a consolidarse sobre 3% e, incluso, en algunos casos sobre el 3,5% para 2018. Se espera que los primeros trimestres muestren los mejores resultados desde marzo de 2014.

Ya transcurrido gran parte del primer trimestre, la economía nacional pareciera avanzar por una senda de clara recuperación. De hecho, a estas alturas las proyecciones de la mayoría del mercado sugieren una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 3% para este 2018, sin faltar los menos pero más optimistas que incluso apuntan a las cercanías del 4%.

El punto de partida deja un gran espacio, tal como lo corroboraron ayer las cifras de Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central correspondientes a 2017, la cual confirmó que el país creció apenas 1,5%, por debajo del 1,6% esperado.

Más delicado fue aún que la revisión de las cifras oficiales mostró que el resultado de 2016 no era 1,6% sino 1,3%; y que, como se prevía, la inversión completó su cuarto año de baja, esta vez de 1,1%.

De esta forma, el desempeño económico del segundo gobierno de Michelle Bachelet llegó a un promedio de 1,7%, muy por debajo del 5,3% alcanzado en el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2013) y el 3,3% del primer período de la exmandataria (2006-2009), el que incluyó la recesión como consecuencia de la crisis financiera internacional.

Eso sí, la actividad exhibió un salto de 3,3% anual en el trimestre octubre-diciembre pasado, su ritmo más acelerado en cuatro años y por sobre los pronósticos, que consideraban un alza de 2,9%.

En el desglose, la inversión -medida como formación bruta de capital fijo- dejó atrás cinco trimestres seguidos de caídas y avanzó 2,7% en el citado período; mientras la demanda interna en su totalidad lo hizo en 4%.

Optimismo persiste

Hace un año, las expectativas del mercado apuntaban a un crecimiento de apenas 2,5% para 2018, según la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central. El ánimo mejoró en agosto con una primera “tímida” alza a 2,6% y en la medición de marzo avanzó 0,3 puntos hasta 3,5%.

Por encima de este número se encuentran entidades como Inversiones Security, con 3,8%; EuroAmerica y Banchile con 3,7% e Itaú con 3,6%. “Si bien la revisión histórica de las series muestra que el segundo semestre de este año tendrá una base de comparación más estricta, mantenemos nuestras proyecciones de crecimiento para este año y el próximo en 3,6% y 3,5%, respectivamente”, dijo el economista de Itaú, Miguel Ricaurte.

Su par de Santander, Gabriel Cestau, afirmó que el resultado de la primera mitad del año será alto por efecto de base de comparación de la minería y, de hecho, estimó un PIB entre 3,5% y 4% para el primer trimestre. Y aunque corrigió de 4,5% a 4% el Imacec previsto para febrero, mantuvo su pronóstico de 3,5% para el año.

Para el economista de Credicorp Capital, Felipe Guzmán, las nuevas cifras contemplan una base de comparación aún más débil para el primer semestre, lo que da espacio para tasas de expansión entre 4% y 5% en los dos primeros trimestres del año y un PIB anual de 3,5% para el año con sesgo al alza.

¿Y los menos optimistas? “Aún no hay datos concretos para decir que podría haber una aceleración extra a la que se estima”, planteó la economista senior de BCI Estudios, Francisca Pérez, entidad que prevé un crecimiento de 3,4% para 2018.

Distinto es el caso del economista de Scotiabank, Benjamín Sierra, quien afirmó que su proyección de PIB de 3,1% está en proceso de revisión, “con un fuerte sesgo al alza”.

Otros hitos: cae inversión extranjera directa

Pesca, comercio y servicios lideran expansión

A nivel de sectores, 11 de 15 rubros mejoraron el año pasado respecto de 2016, liderados por la Pesca, Comunicaciones, Servicios Financieros, Comercio y Servicios Personales. En cambio, el rubro Agropecuario-Silvícola lideró las caídas al ceder 2,5% el año pasado. Con idéntico registró cerró la Construcción, mientras que más atrás se ubicaron la Minería (2% de baja) y los Servicios Empresariales (1,9% de contracción).

Fuerte caída de la inversión extranjera

La inversión extranjera directa (IED) en el país cerró el año pasado en apenas

US$ 6.400 millones, una fuerte merma en relación a los US$ 12.300 millones de 2016 y los US$ 21.000 millones del ejercicio anterior. Este es el menor nivel de la IED desde el año 2003.

Se mantiene déficit en cuenta corriente

Acorde con el instituto emisor, el saldo negativo ascendió a US$ 4.100 millones el año pasado, lo que representa un 1,5% del PIB. Dicha cifra es levemente superior a los US$ 3.500 millones de déficit del ejercicio anterior.

Larraín se declara "optimista con realismo" tras débiles resultados

Ministro de Hacienda, eso sí, ratificó la meta de expansión de 3,5% para este año.

Una intensa agenda desplegó ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra participando de la conferencia del G20.

La autoridad sostuvo reuniones con sus pares de Colombia, Mauricio Cárdenas; Argentina, Luis Caputo; México, José Antonio González; Perú, Claudia Cooper, y Paraguay, Lea Giménez, entre otras actividades.

Desde la capital trasandina, el titular de las finanzas públicas fue enfático y calificó de "paupérrimo" el desempeño de la economía chilena en el cuatrienio 2014-2017, en el que el Producto avanzó 1,7% promedio.

Calificó como una "mala noticia" el crecimiento de apenas 1,5% que registró el PIB el año pasado, cifra que se ubicó levemente por debajo de las expectativas.

"Crecimiento de 1,7% que no puede sino calificarse como paupérrimo para nuestra economía. Este es un desempeño muy pobre para una economía como Chile, no hemos tenido crisis, no hemos tenido recesión, pero sí hemos tenido un frenazo del crecimiento mayúsculo", aseguró.

En esta línea, el ministro sugirió prudencia y enfatizó que el crecimiento económico "no está asegurado". De todas maneras, mantuvo en 3,5% su proyección para el actual ejercicio.

"Hago un llamado a la responsabilidad y al realismo. No corresponde ser pesimista, pero creo que hay que tener un optimismo moderado, un optimismo con realismo, una mezcla de optimismo con realismo, y de entender de que depende mucho de nosotros", planteó.

El titular de las finanzas públicas, eso sí, valoró la expansión de 3,3% que mostró el PIB en el último trimestre de 2017, cifra sobre el 2,9% que esperaban los analistas. Así, atribuyó el mejor desempeño en el período a un mix de una mejora del escenario internacional y a un cambio de tendencia en la confianza de empresarios y consumidores tras el triunfo de Sebastián Piñera en la segunda vuelta de diciembre.

"Tenemos una recuperación que se da hacia final de año, que tiene influencia de dos factores fundamentales: la recuperación de los mercados externos, particularmente el precio del cobre, y el cambio de mano en materia económica que genera cambios de expectativas importantes", aseguró.

La autoridad continuará con su agenda hoy, en el segundo día del encuentro en la capital argentina. Así, se reunirá con su par mexicano José Antonio González, sostendrá una bilateral con el titular de Economía, Industria y Competitividad de España, Román Escolano, y compartirá mesa con su par argentino Nicolás Dujovne.

Banchile ve posible alza de dos dígitos en inversión

Éstima que el 80% del avance se explicará por el sector no minero.

Una expansión de 3,7% para el PIB prevé para este año el departamento de estudios de Banchile Inversiones. Esto significa un ajuste de 0,2 décimas en relación a su anterior informe.

En el reporte justificaron su expectativa en dos factores: el primero, un "fuerte incremento" de la inversión privada, con ejecución de proyectos que se ubicará en torno a US$ 10.000 millones este año; y segundo, un mejor escenario externo para el precio del cobre, con una producción anual equivalente a 5,8 millones de toneladas métricas.

Dicho esto, anticipan que el sector minero crecerá 6,6% este año, mientras que el PIB resto lo hará en 3,4%.

De todas maneras, Banchile proyecta que los sectores ajenos a la minería aportarán el 80% del crecimiento del Producto este año.

Por el lado del gasto, prevén que la inversión mostrará un avance de 9,2%, no descartando incluso una expansión de doble dígito en el período.

El consumo, por su parte, se expandirá un 3,3% en el año, con un componente privado creciendo 3,5% en el ejercicio.

"Lo que el escenario asume, además, es que el consumo durable mantenga su dinamismo reciente en la primera parte de 2018 y se ralentice hacia el final del año en la medida en que las tasas de interés comiencen a incrementarse", plantea el informe, firmado por los economistas Jorge Lorca (en la fotografía) y Matías Solorza.

Banchile prevé que la inflación vuelva a niveles promedio de los últimos años en la segunda parte del año, lo que llevará al Banco Central a subir dos veces la tasa de interés en el actual ejercicio, específicamente en los meses de octubre y diciembre.

Para 2019, en tanto, prevén tres ajustes adicionales que llevarán la tasa a un 3,75%.

Respecto al dólar, el departamento de estudios calcula que se cotizará en $ 580 por unidad hacia diciembre de este año, para caer a $ 560 a fines de 2019.

Security: "Las bases de la recuperación siguen siendo las mismas"

Por Denisse Vásquez H.

"Las bases que sustentan la expectativa de recuperación siguen siendo las mismas", dice el gerente de Macroeconomía de Inversiones Security, César Guzmán, tras la entrega de las Cuentas Nacionales al cuarto trimestre de 2017, que arrojaron un PIB de 1,5% para el ejercicio, algo menor a lo esperado.

- ¿Cuáles son esas bases?

- Un entorno externo muy favorable, incluso más favorable de lo que vimos durante 2017. El mayor impulso externo se intensificó con un buen crecimiento global, que además está sincronizado; un dólar que sigue debilitado, que lleva a una volatilidad de las materias primas pero con precios que regularmente son más altos, por lo que generan una ganancia en términos de intercambio; y condiciones financieras que siguen favorables. Es un escenario prácticamente perfecto para las economías emergentes. Siempre hay riesgo, pero hoy, el impulso externo es elevado.

- ¿Y en términos internos?

- Con la materialización del cambio político, ya se vio una mejor señal de parte del mercado, las cifras muestran eso. Tanto las expectativas de consumidores como empresarios ahora están en terreno optimista y obviamente eso es un reflejo de mejores condiciones internas.

- ¿Las proyecciones de crecimiento deberían seguir subiendo?

- Sí. La actividad lleva tres meses sorprendiéndonos al alza, con una composición del Imacec también positiva, porque hemos visto también una recuperación de la parte no minera.

- Y la minería tiene a favor la baja base de comparación por Escondida.

- En el primer trimestre esperamos un crecimiento de la minería entre 15% a 20%, incluso algo más por la huelga en Escondida, pero el efecto asociado a eso, que llamamos "de segunda vuelta", será que puede generar que el Imacec no minero se incremente más.

A eso se suma una manufactura que empieza recién a andar mejor, pese a que el mundo estaba más fuerte, por lo que números mejores en la manufactura deberían continuar. Entonces, vamos a tener cifras que claramente tienen un sesgo al alza y eso va a llevar a que el consenso de analistas también vaya subiendo sus pronósticos.

- ¿Y su proyección de PIB?

- Tenemos una expectativas del PIB de 3,8% con sesgo neutral, que está algo por encima del 3,5% del consenso. Lo que está detrás de ese pronóstico es el crecimiento de la inversión, que esperamos sea de 6,5%, en ese plano estamos relativamente conservadores.

- ¿Por qué conservadores?

- Están los más optimistas que creen que, luego de cuatro años de caídas, esto podría destrabarse rápido y generar un boom de inversión. Efectivamente, hay veces que la inversión se podría destrabar y generar un boom y que crezca un 10% en vez del 6,5% que estamos trabajando, pero eso es bastante ambicioso. Lo que falta es que las señales políticas en este ámbito pasen a materializarse.