Cifras del inicio de 2018 superaron las expectativas

Macro

El indicador volvió a terreno positivo en el mes gracias a la aceleración que registró la actividad no minera en noviembre.

Los indicadores de actividad conocidos en enero estuvieron por sobre lo esperado por los agentes, según reveló el Índice de Sorpresas de Actividad elaborado por Itaú.

En el citado período, el indicador subió a 0,08 punto desde las -0,28 unidades que marcó en diciembre. Una lectura superior a cero significa que los datos sorprendieron favorablemente, mientras que por debajo de cero decepcionaron.

El resultado refleja la positiva recepción que tuvo el Imacec de noviembre, que creció 3,2% anual, más del 2,9% de octubre y más que el 2,5% previsto por el mercado. Específicamente, Itaú destacó que por primera vez desde junio, la minería no lideró la actividad: el Imacec no minero creció 3,2%, la tasa más alta desde febrero de 2016 y superó al Imacec no minero que mejoró 2,9%. De hecho, la actividad del comercio fue robusta en noviembre, registrando un avance de 5,7% anual.

“De cara al futuro, el crecimiento de la actividad duplicará fácilmente en 2018 el 1,5% estimado para 2017. Mayor crecimiento global, una mejora en la confianza privada y una política monetaria expansiva impulsará la recuperación”, indicó el reporte de Itaú.

En la región, el Índice de sorpresas se acercó a la neutralidad en enero, al marcar -0,02 puntos frente a las 0,24 unidad de diciembre, ya que los resultados favorables de la economía chilena se sumaron a que el indicador brasileño volvió a terreno positivo, dado que prácticamente todos los datos económicos publicados en el mes se ubicaron en la parte alta de las expectativas.

El subíndice colombiano también se incrementó en el mes gracias a que la producción industrial del país cafetero se expandió durante noviembre, contrario las expectativas de caída que existían entre la mayor parte de los analistas.

Los índices de México y Perú retrocedieron respecto a la medición de diciembre. El primero tras un decepcionante desempeño de la inversión y un crecimiento del PIB por debajo de las proyecciones en el segundo.