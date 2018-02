Claudio Hohmann: “La clase media vio que cuatro años más de gobierno de la NM constituía una amenaza”

Macro

El exconsejero Sofofa ve una situación difícil para la centroizquierda, que tendrá que decidir si retomará el crecimiento como foco de su estrategia.

Claudio Hohmann nunca ha militado en un partido político, pero participó cuatro años en un gobierno de la Concertación como ministro de Transportes de Eduardo Frei Ruíz-Tagle. Sin embargo, ahora declara que se siente mucho más cercano a Chile Vamos.

La razón es simple: “Siempre me he sentido representado por un plan de crecimiento con equidad y la estrategia de continuidad de la Nueva Mayoría no representaba eso”, plantea. De acuerdo al ingeniero civil, la Nueva Mayoría (NM) “sacó el crecimiento de la ecuación y dejó solo equidad”, lo que dio ventaja a la derecha en las elecciones y, de paso, tiene al borde del desarme a la coalición de centroizquierda.

- ¿Cuál es su evaluación del manejo económico del actual gobierno?

- El gobierno no buscó un alto crecimiento y errónamente le echó la culpa al escenario externo, pero ya en el 2017 la economía internacional comenzó a tener una performance del doble que la chilena, lo que no había ocurrido antes. La fórmula de Aylwin de crecimiento con equidad de los años 90, y que todos los gobiernos de la Concertación siguieron como estrategia política, fue abandonada por la NM.

Mi tesis es que la NM representa el fin del consenso del crecimiento como medio para superar la desigualdad y, en cambio, cree que es el reparto. Al dejar al crecimiento fuera de los pilares de las políticas públicas, el gobierno se encuentra con un PIB muy bajo y esa es la razón fundamental de por qué la NM pierde de la manera que perdió las elecciones y prácticamente se desploma.

- ¿Ese fue el principal error del gobierno?

- Lo fundamental que le pasó al gobierno de la NM es que abandonando el crecimiento como pilar de las políticas públicas, perdió el favor de la clase media, que empezó a estar en contra de muchas de las reformas porque sintió que iban a afectar al crecimiento, al empleo y al consumo, que es su factor identitario constitutivo.

La clase media vislumbró que otros cuatro años de gobierno de la Nueva Mayoría, otros cuatro años de bajo crecimiento, constituía una amenaza para ella.

- ¿El error fue pensar que la clase media no resentiría el bajo crecimiento?

- La izquierda ha tenido una dificultad muy importante para inteligir a la clase media, una clase crecientemente despolitizada que lo que busca es inclusión. Pero no la palabra inclusión en un sentido inmaterial, sino en comprarse una casa, un auto mejor, viajar.

Hay otra inclusión que es la de la pobreza que ha sido un poco invisibilizada y requiere focalización y subsidio. Pero también esa focalización y subsidio vienen de las cuentas fiscales que se nutren. ¿De qué? Del crecimiento. Por lo tanto desde el lado que uno lo mire, es un error de estrategia política dejar el crecimiento de lado. Ese es un error que cometió la Nueva Mayoría que le costó el gobierno y probablemente su propia existencia.

- ¿Cómo ve a la centroizquierda a partir del 11 de marzo?

- Veo una situación muy difícil. La pregunta es si la centroizquierda retomará aquello en lo que fue tan virtuosa, que es equilibrar políticas de crecimiento con focos en equidad, o se va a dejar abstraer por la visión de izquierda del derrumbe o sustitución del modelo.

Y la pregunta que me haría es ¿sustitución por qué? Casi todos los países que hoy crecen, evolucionan y se desarrollan, incluido Chile, han usado alguna versión de la modernización capitalista. La izquierda dice que se debe sustituir por los derechos sociales, pero no creo que haya algo que consuma más recursos y requiera más creación de riqueza que una política de derechos sociales de gratuidad en salud y educación.

- ¿Es posible alcanzar un PIB en torno al 4% como dijo el futuro ministro de Hacienda, Felipe Larraín?

- No hay ninguna razón que la economía chilena no crezca a la tasa que crece el mundo, que ya está bordeando el 4% según las proyecciones. La gente votó por Piñera por el crecimiento, por el empleo. Aquí se podría aspirar razonablemente a que se movilicen las inversiones detenidas. No solo los grandes proyectos, también los emprendedores y la clase media que había dejado de invertir.

- Piñera aspira a que Chile sea un país desarrollado. ¿Llegará ese desarrollo a la clase media?

- Una de las grandes falacias es que cuando el país crece a tasas elevadas, ese crecimiento no llega a todos. Tuvimos un buen desempeño en los gobiernos de la Concertación, 3,3% en Bachelet, más de 5% en el gobierno de Piñera, y en todos esos años lo que pasó en Chile es que teníamos una pobreza de 45% cuando se inicia el retorno a la democracia y se termina en el 11%. ¡Qué alguien me diga que ese crecimiento no fue a la gente! En la medida que el crecimiento sea vigoroso, sobre el 4%, es completamente seguro que el crecimiento le llega a la clase media, y es la razón por la que casi el 55% votó por Sebastián Piñera.

- ¿Cómo lee la llegada de Alfredo Moreno al Ministerio de Desarrollo Social?

- Designar a una persona del calibre de Alfredo Moreno sugiere que la ecuación del gobierno no es solamente crecimiento, sino que crecimiento con equidad, una garantía de que los beneficios del crecimiento llegan a la clase media y a la superación de la pobreza.