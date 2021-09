Cochilco ratifica expectativa de precio de la libra de cobre de US$ 3,95 para el próximo año

Macro

La desaceleración de la economía china y las crecientes expectativas de que la Fed comience el retiro de estímulos son algunos de los factores que impulsan a la baja el precio del metal a futuro. En contrapartida, las expectativas de recuperación de las principales naciones consumidoras de cobre y la persistente reducción de los inventarios en bolsas de metales son algunas de las circunstancias explicarían un alza.

Una leve baja experimentó el precio del cobre previsto por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) para este año desde US$ 4,30 a US$ 4,20 la libra, mientras que ratificó la estimación para 2022 de US$ 3,95 la libra.

El subsecretario de Minería, Edgar Blanco, señaló que la desaceleración de la economía china y las crecientes expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos comience el retiro de estímulos a la economía son algunos de los factores que impulsan a la baja el precio del metal a futuro.

En contrapartida, las expectativas de recuperación de las principales economías consumidoras de cobre y la persistente reducción de los inventarios en bolsas de metales son algunas de las circunstancias que empujarían al alza el precio del cobre.

"No solamente es importante analizar el precio del cobre desde el punto de vista de la demanda, sino que también desde la oferta", dijo el subsecretario. Y agregó: "Dado que Chile es el principal productor mundial, el que tengamos un nulo crecimiento de oferta anual, mientras el crecimiento promedio anual de la demanda mundial de cobre corresponde a un 2,4%, nos plantea un desafío tremendo de poder capturar esa brecha de demanda con nuevos proyectos".

Al presentar las principales conclusiones del Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, señaló que desde la perspectiva de los fundamentos del mercado, la nueva proyección de precios indica que la oferta mundial de refinado en este ejercicio se ubicaría por debajo del crecimiento medio anual de la demanda del metal. "Prevemos que este año la oferta mundial de cobre aumentará 2% mientras que la demanda crecería 2,4%, imponiendo un sesgo positivo a la tendencia del precio del metal", sostuvo.

Distinto sería para 2022, agregó Riveros, para cuando se proyecta una recuperación más significativa de la producción de cobre.

Añadió que en este contexto, el mercado del cobre refinado presentaría un déficit de 153 mil toneladas, y en 2022 un superávit de 190 mil toneladas de cobre. "Estos volúmenes representan entre tres y cuatro días de consumo mundial, lo que mantiene las expectativas de un precio alto para el cobre", precisó el vicepresidente ejecutivo de Cochilco.

Expectativas demanda y oferta de cobre

Para este año se prevé que la demanda mundial de cobre refinado llegue a unas 24 millones de toneladas, lo que representa un alza de 2,4% respecto de 2020. "Excluyendo a China, los principales países consumidores de cobre transitarían hacia la recuperación del consumo perdido en 2020 con un crecimiento 3,1%" señaló el vicepresidente ejecutivo de Cochilco en conferencia de prensa.

Para 2022 añadió que se proyecta una demanda de casi 24,7 millones de toneladas lo que implica un alza de 3% frente a este ejercicio.

En términos de la oferta mundial de cobre de cobre mina, esta se expandiría 1,2% en 2021, alcanzando una producción de 20,9 millones de toneladas, lo que implica una recuperación generalizada en los principales países productores.

Para Chile, el primer productor mundial, se proyecta que la producción se mantendría en 2021 respecto a año 2020, alcanzando los 5,73 millones de toneladas.