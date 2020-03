Comercio tuvo un veranito de San Juan en febrero, pero sector proyecta que muchas empresas no sortearán la crisis del coronavirus

Macro

En febrero ventas presenciales de la Región Metropolitana crecieron 2,9% mientras que las de locales equivalentes lo hicieron 4,5%.

Desde agosto del año pasado que las ventas del comercio minoristas en la Región Metropolitana no levantaban cabeza, pero en febrero marcó un quibre al registrar un alza real anual de 2,9% para las ventas presenciales y el 4,5% que registraron los locales equivalentes.

De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), entregado esta mañana en los dos primeros meses las ventas presenciales total locales acumulan una caída de 0,5% real y en términos de locales equivalentes registran un alza de 0,6% real.

“Al analizar los trimestres móviles se observa un fuerte repunte en el último período diciembre-febrero tras las fuertes caídas de los dos períodos anteriores producto del estallido social del 18 de octubre que afectó fuertemente a los actores del Retail”, señala el informe.

No obstante aquello la gerenta de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, advierte el duro golpe que dará el sector la crisis sanitaria originada por el coronavirus, Covid-19: “Estimamos que el coronavirus golpeará fuertemente al comercio, el consumo de bienes que no son de primera necesidad caerá fuertemente, muchas empresas no podrán sortear este período y tendrán que cerrar y el desempleo alcanzará seguramente los dos dígitos”.

Para las ventas presenciales del retail proyecta una fuerte baja por estos meses de cierre de locales tomando como antecedente lo que ocurrió en China en donde la caída de este segmento de la economía fue de hasta un 80% en aquellas semanas donde la mayoría de las tiendas cerraron.

Para los supermercados, asume Silva, que probablemente muestren números positivos dado el aumento en el número de compras que surgió en marzo, primero por miedo a un segundo ciclo de violencia de la crisis social y luego, por el Covid-19.

Un segundo punto que remarcó es que “algunos actores del sector han marcado fuertes alzas en sus tiendas virtuales, destacando las categorías de alimentos, productos para teletrabajo (computadores e impresoras), productos de entretención y accesorios para ejercicios”. Pero advirtió que este aumento en las compras online no logrará revertir un resultado negativo en el sector.