Conflicto golpea a la economía en octubre con la misma fuerza de la crisis de 2009

Macro

Caída de la actividad se extendería a todo el cuarto trimestre para cerrar el año con una variación entre 0,7% y 1,5%.

Un octubre más negro de lo pensado protagonizó el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que se contrajo 3,4% en comparación con igual mes del año anterior, recordando descensos observados en el marco de la crisis internacional de 2009.

De acuerdo con el Banco Central, el Imacec No Minero bajó 4%, afectado por el deterioro de las actividades de servicios, comercio e industria manufacturera, que fue contrarrestado por un mejor pasar de la construcción.

En contraste, el Imacec Minero avanzó 2%.

Este cuadro llevó a fuertes ajustes de las expectativas de crecimiento para 2019 de parte del mercado, que las ubicó en un rango de 0,7% a 1,5%.

Para el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, la cifra revelada ayer le permitió "entender" la real magnitud del efecto. Pare el cuatro trimestre del año espera una caída de 3,7%, con un índice para noviembre que caerá entre -4% y -5%. Para este año ajustó el PIB desde 1% a 0,8%.

El gerente de Macroeconomía de Security, César Guzmán, asume un crecimiento menor al 1%.

En el piso del rango está el economista senior de LyD, Tomás Flores, que para noviembre espera un retroceso de 5,7%.

El economista senior de BTG Pactual Chile, Pablo Cruz, comentó que ni en su peor escenario esperaba una caída en octubre mayor al 3% y precisó que para el año su expectativa está en 1,1%.

En el techo del rango está Santander y Moody's Analitics. Para el director para América Latina de la entidad, Alfredo Coutiño, el último cuarto del año acusará una baja de 1% a 2%. Señaló que este "desplome" afecta "definitivamente el rumbo económico".

Flores y Cruz para 2020 esperan un PIB entre 1% y 2%.

Coutiño asume que el primer trimestre será negativo, por lo que el país entrará en una "recesión técnica transitoria" y su proyección está entre 1,5% y 2%.

El economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, también incorporó para 2020 -con un PIB preliminar de 1,6%- el riesgo de una recesión.

¿Tasas bajan?

Sobre la acción que pueda tener el Central en la reunión del miércoles, la mayoría apunta a que mantendrá la tasa.

La economista jefe de Banchile, Carolina Grünwald, ve tan alicaída la actividad que no contempla presiones adicionales. No obstante aquello, espera que la tasa no cambie.

El economista jefe de Tanner, Sergio Godoy, espera mayores presiones inflacionarias para este año por "problemas de distribución, traspaso cambiario y efectos de sequía".

Flores estima que hacia mediados de 2020 la inflación anualizada llegará a 4%.

Para Cruz una baja de tasas que fomenta la depreciación del tipo de cambio no es coherente con la intervención del mercado cambiario.

Con una visión distinta, Lehmann considera que "la abrupta caída en la demanda interna y la marcada debilidad que se anticipa para los próximos trimestres" refuerza la necesidad de reducir la tasa pese al alza del dólar.