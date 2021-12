Consumo, pago de deudas y ahorro: los destinos del IFE y los retiros de los fondos de pensiones, según el Banco Central

Macro

El instituto emisor incluyó un análisis sobre el tema en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre.

¿En qué se han gastado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los retiros de los fondos de pensiones? Según las cifras del Banco Central, presentadas en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, entre 2020 y 2021 los hogares en Chile han acumulado recursos por US$ 71.400 millones, lo que equivale al 28% del PIB del año pasado.

Del total de dichos ingresos, el mayor aporte corresponde a los retiros con US$ 55.800 millones; le sigue el IFE con US$ 24.500 millones y otros por US$ 5.100 millones.

La entidad monetaria consigna que desde finales del mes pasado los saldos en las cuentas corrientes y vista de las personas se habían duplicado en comparación con los niveles que exhibían en enero de 2020, aumentando cerca de US$ 19.000 millones.

Esto, mientras que la Encuesta de Ocupación y Desocupación de la Universidad de Chile develó que cerca de dos tercios (64,2%) de quienes reciben el IFE y un tercio (36,7%) de quienes han hecho los retiros previsionales los han destinado al consumo. Esto explica, por ejemplo, el aumento que ha experimentado el consumo de bienes durables, que acumula varios trimestres de expansión a tasas de significativas, alcanzando un nivel -ajustado por estacionalidad- que supera más del 60% del registrado hace dos años.

Las proporciones de gasto destinado a consumo aumentan para los quintiles de menores ingresos.

Pero no todo ha sido consumo. Tanto el IFE como los retiros se han orientado también al pago de deudas con un 23,3% y 30,7% respectivamente.

Además, el instituto emisor detalla que según información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Superintendencia de Pensiones, entre el primer trimestre del año pasado y el segundo trimestre de este año la deuda hipotecaria de los hogares disminuyó en más de US$ 6.000 millones.

Asimismo, el ahorro también siguió creciendo de la mano de la ayuda estatal y la mantención del ahorro de pensiones. Un 9,5% de los ingresos del IFE se han destinado a este fin y un 25,7% en el caso de las pensiones. Desde comienzos del año pasado hasta octubre del ejercicio en curso los saldos de las cuentas de ahorro voluntario de las AFP y las de ahorro a plazo también se duplicaron, con un incremento aproximado de US$ 10.000 millones.