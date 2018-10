Corbo alerta por vientos externos en la región: "No se aprovechó el boom de los commodities"

Macro

El economista sostuvo que riesgos externos son un "viento en contra" para Chile, además de la debilidad del mercado laboral y la caída en la confianza de los consumidores.

Con todo, afirmó que el excapitán del ejército "tiene un buen jefe del equipo económico", situación que contrasta con el plan económico de su adversario, Fernando Haddad, "donde no se ve en su programa muy claro cómo contener el gasto publico".

En específico, puso énfasis en que "la región está mal preparada para enfrentar un mayor deterioro, porque tiene altos niveles de deuda pública y de déficit fiscal. No se aprovechó el boom de los commodities para construir 'colchones'".

Ante ello, sostuvo que "los riesgos a la baja del crecimiento mundial se han exacerbado en los últimos meses" , y en particular para nuestro subcontinente, ya que en su visión "no hay duda de que el entorno externo de América Latina se ha deteriorado".

[an error occurred while processing the directive]