Corma: con la mirada puesta en ampliar el número de mercados

Tras años trabajando por diversificar mercados, actualmente exportan a 125 países.

Según cifras de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), hasta abril de este año las exportaciones forestales habían disminuido un 5% en el monto total exportado en comparación al mismo mes del 2018. El presidente de la organización, Juan José Ugarte, explicó que el 50% del total de envíos al extranjero corresponde a celulosa, por lo que el principal factor de la variación sería la baja relativa del precio de dicho material de fibra larga y corta. Sin embargo, en su opinión, “los volúmenes exportados no han mostrado una variación relativa importante”.

Para el resto de año en Corma esperan que los precios de la celulosa se mantengan en rangos similares.

Recordó que en el ejercicio 2018 los valores fueron excepcionalmente altos debido al cierre de algunas plantas en China, además de paralizaciones no programadas. Desde la perspectiva de Ugarte, “en general la guerra comercial está afectando al comercio mundial en su conjunto y, sin duda, está teniendo implicancias en los precios de productos que exporta el sector”. No obstante, agregó que “hasta ahora no se han visto alteraciones importantes en otros productos.”

Pese a que China y Estados Unidos son los principales mercados de los productos que se exportan, el sector forestal lleva años trabajando por diversificar los destinos de sus bienes, habiendo conseguido actualmente ampliar su repertorio a 125 países. Además, Egipto, Marruecos, Túnez y otros países del norte de África se han vuelto atractivos y están siendo considerados para seguir aumentando sus opciones.

Además, Ugarte explicó que algunas de las 781 empresas exportadoras del rubro están implementando “importantes planes de modernización y mejoramiento de productos y procesos, lo que contribuye a aumentar su eficiencia y disminuir los riegos del negocio”.

Un ejemplo sobre esto es la producción de pulpa soluble para la fabricación de fibra textil.