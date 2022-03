Crecimiento, Convención y reforma tributaria: los desafíos para la economía chilena según exministros de Hacienda

Macro

Felipe Larraín, Rodrigo Valdés e Ignacio Briones abordaron el panorama político del país, con distintos matices.

En la mañana de este jueves se realizó el seminario anual del banco BTG Pactual, ocasión en la que se reunieron los exministros de Hacienda Felipe Larraín, Rodrigo Valdés e Ignacio Briones durante un panel para analizar los actuales desafíos económicos que enfrenta el país.

Entre los principales temas que los extitulares de Teatinos 120 identificaron están el trabajo de la Convención Constitucional, el crecimiento económico y la reforma tributaria que es parte del programa del actual gobierno.

En cuanto a la Convención Constitucional, los tres economistas coincidieron que es una de las principales preocupaciones para la economía.

A pesar de que el actual ministro de Hacienda Mario Marcel hiciera un llamado a la tranquilidad sobre el resultado de la redacción de la Carta Magna, Larraín tiene "una visión un poquito más negativa" en cuanto a los temas que se están discutiendo, como derechos de la naturaleza, derechos de propiedad y sistema político.

"A mí me parece que lo que está resultando de lo que vemos no es un todo armónico y no es algo que sea conducente a un proceso de desarrollo económico, que no es responsabilidad de la convención, pero sí la convención tiene que dar la base para el desarrollo de la economía", señaló.

En tanto, el exministro Valdés manifestó que a pesar de que mantiene "esperanzas" por el proceso constituyente, "estamos perdiendo una oportunidad". Acerca del resultado de la discusión y de la redacción del texto constituyente, mencionó que será "muy indigenista" y "llena de derechos sociales".

"Por lo tanto, se está dando una Constitución que yo percibo es cada vez más cerca a una combinación de Colombia, pero con elementos típicos de Ecuador y de Bolivia en sus últimas constituciones", dijo.

Crecimiento y reforma tributaria

Otro de los flancos para la economía es el crecimiento, según dijo el exministro Briones, quien advirtió que "luego del espejismo del crecimiento de 2021 de consumo, vamos a tener un aterrizaje que no va a ser suave".

El economista alertó que "ya sabemos que el año va a cerrar, el Banco Central decía que con un 2% de crecimiento. Yo creo que estamos más cerca de 1% y vamos a tener un segundo semestre con Imacec negativos bien fuertes".

Un escenario que en combinación con la inflación, los precios de los combustibles, alza del gas y parafina, podría convertirse en un "cocktail explosivo del punto de vista político para el ministro Marcel", según señaló Briones.

Respecto a la reforma tributaria, el exministro precisó que es necesario "compatibilizar inversión con recaudación".

Explicó que "es posible compatibilizar una mayor recaudación tributaria, que Chile la necesita, tenemos demandas que financiar y lo responsable es hacerlo con ingresos permanentes, porque si no es autoengañarse. Entonces cómo compatibilizar esta mayor recaudación que es necesaria, una hoja de ruta razonable, gradual pero cierta, con la otra cuestión fundamental, que es el crecimiento".

Además de darle importancia al cierre de brechas de incertidumbres en la reforma tributaria, se preguntó "¿por qué no hacemos un pacto que diga que las reglas tributarias las fijamos para los próximos 15 años, en lugar de estar parchando un sistema tributario cada cuatro años?".