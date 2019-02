Credicorp Capital adjudica a razones metodológicas fuerte bajón de la inflación en enero

Macro

Reporte especialmente dedicado a los precios identificó que solamente cuatro productos explican totalmente la menor inflación, tras cambios relevantes en su metodología y ponderación.

La menor inflación que está reflejando la nueva metodología del IPC ocupada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) responde a cambios puntuales y no significan presiones a la baja generalizadas para los precios. Así lo planteó Credicorp Capital en un informe especialmente dedicado al tema, en el cual reafirma la postura de consenso del mercado, al prever que la normalización monetaria, es decir, el proceso de alzas en la tasa de interés, "tomará más tiempo".

El reporte, firmado por el economista senior de la entidad, Felipe Guzmán, explica que la nueva metodología generó un impacto en la inflación promedio de 2018, explicando así el retroceso del registro anual desde el 2,6% visto en diciembre hasta el 1,8% que se reportó en enero pasado.

"La mitad de este retroceso se explicó por un efecto base de comparación, mientras la otra mitad se debió a una menor inflación promedio en 2018 bajo la nueva metodología", sostiene el documento.

Según el análisis realizado por la entidad de capitales peruanos, la menor presión en los precios del año pasado "se concentra en el componente subyacente del IPC, en particular de servicios. Más aún, tan sólo cuatro productos explican completamente la caída, los que coincidentemente experimentaron fuertes ajustes metodológicos o de ponderación".

El detalle apunta a que el grueso de la menor inflación "provino totalmente de la inflación subyacente y no de los elementos volátiles, como también de los servicios y no de los bienes, mientras que fue de origen tanto transable como no transable".

"Con esto, descartamos que la nueva canasta incluya un menor traspaso cambiario que el observado con anterioridad, dado que esta sorpresa no se centró en los bienes del IPC", remarcó.

En el análisis por divisiones de la canasta, el reporte señala que Comunicaciones y Recreación/Cultura concentraron la menor presión en los precios, "incidiendo negativamente con 45 puntos base sobre la diferencia total. Por su parte, las restantes diez divisiones sólo aportaron 5 puntos base".

Solo cuatro productos explican la caída

Respecto de los productos, especifican que "paquete turístico, pack de telecomunicaciones, gasto financiero y servicios de educación universitaria, explican completamente la menor inflación estimada", al restar 77 puntos base al componente subyacente. En tanto, los productos restantes "sólo aportaron 15 puntos base".

El análisis agrega que los cuatro productos identificados "comparten características relevantes: todos pertenecen a la inflación subyacente (IPCSAE), todos son servicios y la mayoría son no transables (excepto paquete turístico)".

A ello sumaron que varios tuvieron cambios relevantes, tanto en su metodología como en su ponderación.

"Paquete turístico ahora controla por la estacionalidad del consumo, suavizando su volatilidad mensual, mientras que gasto financiero y servicio de educación superior tuvieron un fuerte ajuste a la baja en su ponderación. El primero debido a que se retiró su componente de gasto de intereses; y, el segundo, por la gratuidad vinculada a la última reforma educacional. Así, la menor inflación no obedecería a menores presiones inflacionarias domésticas, sino a cambios en esencia metodológicos", enfatiza.

Pese a esto, desde Credicorp creen que "la alta indexación de la inflación en Chile –o precios que se ajustan a la inflación pasada– es un elemento a monitorear, dado que tanto la inflación total como subyacente están bajo la meta del Banco Central"

Con todo, aunque reconocen que "los modelos tradicionales de inflación sugieren una desaceleración mayor de los precios este año, estimamos que a cierre de 2019 esta será 0,3% menos de lo que estimábamos antes".

Así, calculan que la inflación anual cerrará 2019 en 2,6%, en vez del 3% previo.

Pausa larga para la TPM

En la entidad creen que "el Banco Central va a adoptar una postura más pausada en su proceso de normalización", y aunque mantienen su visión de que el tipo rector debe acercarse a su nivel neutral, advierten que "será condición previa necesaria descartar que tanto la inflación total como subyacente estén cerca del piso del rango meta".

Finalmente, prevén que la tasa verá un nuevo movimiento alcista "recién a fin de año (cuarto trimestre), por lo que asumimos que el Banco Central mantendrá la tasa sin cambios durante lo que resta del primer semestre y elevará la tasa una sola vez más en 25 puntos base hasta 3,25% este año".