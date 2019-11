¿Cuáles son las medidas que usará el Banco Central para controlar el alza del dólar?

Macro

Un dólar en un máximo histórico de $ 828,3 ayer activó las alarmas entre los agentes económicos respecto a la necesidad de que el Banco Central saliera a vender divisas en el mercado cambiario. ¿La razón? Una moneda que se ha disparado $ 116,54 desde que estalló el conflicto social el 18 de octubre y que se traducirá en alzas de precios de los bienes internos.

Y el ente emisor tomó nota de aquello: pasadas las 18 horas, el Consejo informó la intervención al mercado cambiario más potente que ha realizado desde que es autónomo, hace 30 años.

Así, el banco dio a conocer un programa por hasta US$ 20.000 millones. El paquete consta de dos pilares: uno de US$ 10.000 millones en ventas de dólares en el mercado spot; y otra de instrumentos de cobertura cambiaria también por US$ 10.000 millones.

El programa tendrá una extensión de casi seis meses, partiendo este lunes 2 de diciembre y hasta el 29 de mayo del 2020.

Para hacerse una idea de la magnitud de la intervención, hay que consignar que se trata de un 25% de las reservas que posee el instituto emisor, las que suman más de US$ 40.000 millones. Tomando las cifras estimadas por el Fondo Monetario Internacional, el total representa del orden de 7% del PIB.

El ente autónomo ya había intervenido el mercado para influir la divisa en cuatro oportunidades: en 2008 y 2011 para aplacar su caída en su cotización contra el peso chileno a través de la compra de dólares; y en 2001 y 2002 para evitar una mayor apreciación respecto a la moneda local, también vía la venta del billete estadounidense.

En su comunicado, la entidad fundamentó la decisión en que los acontecimientos ocurridos en el país desde el 18 de octubre, cuando se inició la crisis social, han "afectado el normal funcionamiento de la economía", situación que se ha "acentuado" en lo más reciente ante la "prolongada tensión e incertidumbre".

"Lo anterior ha dado origen a cambios en la composición de portafolios y presiones sobre precios financieros, a los que el Banco Central ha respondido adoptando diversas medidas orientadas a mitigar las fricciones que pudieran producir esos ajustes", dijo la entidad.

Aunque, continuó, dichas medidas han "surtido efecto", reduciendo spreads y tasas de interés, en los últimos días se ha "intensificado la volatilidad cambiaria".

"Más allá del nivel alcanzado por el tipo de cambio, que en parte importante refleja una mayor incertidumbre, la rapidez y sucesión de movimientos en la misma dirección han generado una volatilidad que se estima excesiva", enfatizó el Consejo.

Si bien el tipo de cambio a inicios de esta semana dejó atrás los máximos alcanzados hace un par de semanas, la situación cambió el martes luego de que el Banco Central informara que adelantará el Informe de Política Monetaria (IPoM) y su Reunión de Política (RPM), programadas para la próxima semana. Aquello generó la percepción en el mercado de que la situación económica, contagiada por la incertidumbre por la situación país, podría ser peor que lo esperado.

A esto se sumó el recrudecimiento de los hechos de violencia a lo largo del país en los últimos días.

Impacto en precios

En el comunicado, la entidad señaló que dados los fundamentos de la economía, incluida la "baja indexación al dólar", las variaciones de la divisa "no tienen un impacto inmediato sobre los hogares, las empresas y el sector público", por lo que consideró que el traspaso de dichas variaciones a la inflación es "en general moderado".

"Aun así -agregó-, un grado excesivo de volatilidad del tipo de cambio dificulta la formación de precios, y las decisiones de gasto y producción de personas y empresas. Asimismo, afecta el sano ajuste de la economía y genera inquietud en los mercado".

"Esta medida excepcional es congruente con el esquema de política monetaria, basado en una meta inflacionaria y flexibilidad cambiaria. El Consejo del Banco Central reitera que seguirá usando todas las herramientas de que dispone para el logro de los objetivos que le asigna la ley, en particular, mantener el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y que la inflación se ubique en la meta del 3% en el horizonte de política de dos años", cerró.